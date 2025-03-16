Які фахівці в Україні отримують найвищі зарплати — Finance.ua

Які фахівці в Україні отримують найвищі зарплати
У лютому 2025 року середня зарплата збільшилася до 23 500 грн (+500 грн до січня).
Про це йдеться у дослідженні Work.ua.
Серед областей з найбільшою кількістю вакансій середні зарплати зросли на:
- Київщині — 26 500 грн, +500 грн до січня;
- Львівщині — 24 900 грн, +900 грн;
- Одещині — 22 500 грн, +500 грн;
- Харківщині — 21 500 грн, +500 грн.
А от у Дніпропетровській області розмір середньої зарплати залишився незмінним — 22 500 грн.
Найпомітніше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:
- «Телекомунікації та зв’язок» — 30 000 грн, +9% до січня;
- «Страхування» — 27 750 грн, +7%;
- «ЗМІ, видавництво, поліграфія» — 24 000 грн, +7%;
- «IT, комп’ютери, інтернет» — 29 250 грн, +6%;
- «Будівництво, архітектура» — 30 000 грн, +5%;
- «Нерухомість» — 50 000 грн, +5%;
- «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 50 000 грн, +5%.
Яких кандидатів найбільше на ринку праці
Основна частина шукачів на ринку праці — це молодь, що вже має досвід роботи.
Серед шукачів у лютому найбільше було таких спеціалістів:
- продавець-консультант;
- адміністратор;
- менеджер з продажу;
- водій;
- бухгалтер;
- офіс-менеджер;
- менеджер із роботи з клієнтами;
- бармен;
- SMM-спеціаліст;
- менеджер з персоналу.
Нагадаємо, посади верстальника, Front-end розробника, вебдизайнера — стабільно на верхівці рейтингу найконкурентніших професій. Але вже другий місяць поспіль його очолює посада директ-менеджера, тобто спеціаліста з обробки заявок в інстаграм-магазинах.
Серед інших напрочуд конкурентних вакансій — копірайтер, відеомонтажер, перекладач англійської, графічний дизайнер, ретушер, кіносценарист, літературний редактор, адміністратор салону краси й інтернет-магазину.
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