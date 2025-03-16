Які фахівці в Україні отримують найвищі зарплати — Finance.ua

Які фахівці в Україні отримують найвищі зарплати Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Які фахівці в Україні отримують найвищі зарплати, Фото: freepik

У лютому 2025 року середня зарплата збільшилася до 23 500 грн (+500 грн до січня).

Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

Серед областей з найбільшою кількістю вакансій середні зарплати зросли на:

Київщині — 26 500 грн, +500 грн до січня;

Львівщині — 24 900 грн, +900 грн;

Одещині — 22 500 грн, +500 грн;

Харківщині — 21 500 грн, +500 грн.

А от у Дніпропетровській області розмір середньої зарплати залишився незмінним — 22 500 грн.

Найпомітніше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:

«Телекомунікації та зв’язок» — 30 000 грн, +9% до січня;

«Страхування» — 27 750 грн, +7%;

«ЗМІ, видавництво, поліграфія» — 24 000 грн, +7%;

«IT, комп’ютери, інтернет» — 29 250 грн, +6%;

«Будівництво, архітектура» — 30 000 грн, +5%;

«Нерухомість» — 50 000 грн, +5%;

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 50 000 грн, +5%.

Яких кандидатів найбільше на ринку праці

Основна частина шукачів на ринку праці — це молодь, що вже має досвід роботи.

Серед шукачів у лютому найбільше було таких спеціалістів:

продавець-консультант;

адміністратор;

менеджер з продажу;

водій;

бухгалтер;

офіс-менеджер;

менеджер із роботи з клієнтами;

бармен;

SMM-спеціаліст;

менеджер з персоналу.

Нагадаємо, посади верстальника, Front-end розробника, вебдизайнера — стабільно на верхівці рейтингу найконкурентніших професій. Але вже другий місяць поспіль його очолює посада директ-менеджера, тобто спеціаліста з обробки заявок в інстаграм-магазинах.

Серед інших напрочуд конкурентних вакансій — копірайтер, відеомонтажер, перекладач англійської, графічний дизайнер, ретушер, кіносценарист, літературний редактор, адміністратор салону краси й інтернет-магазину.

Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.