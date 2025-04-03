Як сформувати корисні фінансові звички: поради від фахівців — Finance.ua

Як сформувати корисні фінансові звички: поради від фахівців Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Як сформувати корисні фінансові звички: поради від фахівців

Фінансові звички — це не просто дії, які повторюються. Вони ґрунтуються на особистих переконаннях, емоціях та поведінкових моделях.

Для того, щоб нові звички увійшли у життя, важливо розуміти, як працює мозок і що саме допомагає нам змінювати власну поведінку. Детально про це розповіли фахівці Фінкульту

Як працює формування звичок

Формування будь-якої звички складається з трьох етапів:

По-перше, те, що запускає поведінку. Наприклад, отримання зарплати може бути сигналом для початку фінансового планування на місяць. По-друге, власне звичка, наприклад, звичка відкладати кожного місяця 5% доходу на заощадження. По-третє, щоб звичка закріпилась і стала життєвою рутиною, мозок має бачити в ній користь і задоволення.

Нагородою та результатом за дотримання звички може стати приємне відчуття контролю власних фінансів або майбутня фінансова безпека.

Читайте також Як заощаджувати та інвестувати: практичні поради

Як впровадити нові фінансові звички

Замініть стару звичку новою.

Легше не викорінювати стару поведінку, а замінювати її. Наприклад, замість того, щоб імпульсивно купувати каву щоранку, переводьте ці ж гроші на окремий рахунок «маленькі радощі» — так ви накопичите на щось важливіше.

Використовуйте «ефект дофаміну»

Мозок любить миттєве задоволення. Відзначайте маленькі перемоги. Похваліть себе, якщо змогли заощадити.• Гейміфікуйте процес. Спробуйте «фінансовий челлендж» — кожен день без зайвих витрат відзначайте у календарі.

Прив’яжіть нову звичку до вже існуючої

Легше запам’ятати щось нове, якщо додати його до вже знайомого процесу. Наприклад, під час ранкової кави перевіряйте баланс на картці, а після отримання зарплати одразу переводьте частину на заощадження.

Використовуйте правило 2 хвилин

Щоб нова звичка сформувалась, вона має бути простою. Почніть з дій, які займають максимум 2 хвилини: відкрити банківський додаток і подивитися баланс, перерахувати решту в гаманці та записати витрати.

5 корисних фінансових звичок, які варто спробувати вже зараз:

Вести облік доходів і витрат. Регулярно переглядати підписки та автоматичні платежі. Захищати свої персональні фінансові дані. Раз на квартал перевіряти кредитну історію. Раз на тиждень проводити «фінансовий чек-ап».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.