Як сформувати корисні фінансові звички: поради від фахівців — Finance.ua

Як сформувати корисні фінансові звички: поради від фахівців
Фінансові звички — це не просто дії, які повторюються. Вони ґрунтуються на особистих переконаннях, емоціях та поведінкових моделях.
Для того, щоб нові звички увійшли у життя, важливо розуміти, як працює мозок і що саме допомагає нам змінювати власну поведінку. Детально про це розповіли фахівці Фінкульту.
Як працює формування звичок
Формування будь-якої звички складається з трьох етапів:
- По-перше, те, що запускає поведінку. Наприклад, отримання зарплати може бути сигналом для початку фінансового планування на місяць.
- По-друге, власне звичка, наприклад, звичка відкладати кожного місяця 5% доходу на заощадження.
- По-третє, щоб звичка закріпилась і стала життєвою рутиною, мозок має бачити в ній користь і задоволення.
Нагородою та результатом за дотримання звички може стати приємне відчуття контролю власних фінансів або майбутня фінансова безпека.
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- Замініть стару звичку новою.
Легше не викорінювати стару поведінку, а замінювати її. Наприклад, замість того, щоб імпульсивно купувати каву щоранку, переводьте ці ж гроші на окремий рахунок «маленькі радощі» — так ви накопичите на щось важливіше.
- Використовуйте «ефект дофаміну»
Мозок любить миттєве задоволення. Відзначайте маленькі перемоги. Похваліть себе, якщо змогли заощадити.• Гейміфікуйте процес. Спробуйте «фінансовий челлендж» — кожен день без зайвих витрат відзначайте у календарі.
- Прив’яжіть нову звичку до вже існуючої
Легше запам’ятати щось нове, якщо додати його до вже знайомого процесу. Наприклад, під час ранкової кави перевіряйте баланс на картці, а після отримання зарплати одразу переводьте частину на заощадження.
- Використовуйте правило 2 хвилин
Щоб нова звичка сформувалась, вона має бути простою. Почніть з дій, які займають максимум 2 хвилини: відкрити банківський додаток і подивитися баланс, перерахувати решту в гаманці та записати витрати.
5 корисних фінансових звичок, які варто спробувати вже зараз:
- Вести облік доходів і витрат.
- Регулярно переглядати підписки та автоматичні платежі.
- Захищати свої персональні фінансові дані.
- Раз на квартал перевіряти кредитну історію.
- Раз на тиждень проводити «фінансовий чек-ап».
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