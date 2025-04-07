Зросла кількість вакансій та зарплати: у НБУ розповіли про зміни на ринку праці — Finance.ua

Зросла кількість вакансій та зарплати: у НБУ розповіли про зміни на ринку праці Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Зросла кількість вакансій та зарплати: у НБУ розповіли про зміни на ринку праці

У березні тривало пожвавлення ринку праці: кількість нових вакансій і резюме зросла в річному вимірі. Завдяки збільшенню пропозиції робочої сили пошук працівників полегшився, хоча їх дефіцит і надалі залишається основною проблемою бізнесу та стимулює подальше підвищення зарплат.

Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

«У березні тривало пожвавлення ринку праці: кількість нових вакансій і резюме зростала в річному вимірі. Кількість резюме у І кварталі була стабільно вищою, ніж торік», — сказано в огляді.

Збільшення пропозиції робочої сили сприяло полегшенню пошуку працівників.

Графік: НБУ

Брак робочої сили лишається найбільшою проблемою бізнесу та підтримує зростання зарплат.

Основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час:

зростання цін;

перебої з електро-, водо або тепло постачанням;

брак робочої сили;

небезпечно працювати

«Дефіцит працівників і надалі підтримує зростання зарплат високими темпами. Утім пропоновані зарплати зрівнялися з очікуваними, що теж свідчить про поступове полегшення пошуку працівників», — зазначають у Нацбанку.

Графік: НБУ

Зростають і доходи домогосподарств, пов’язані з бюджетним фінансуванням, у т.ч. виплати військовим та соціальні виплати. Так, пенсії з 1 березня було підвищено на 11.5%.

Графік: НБУ

Кількість українських мігрантів за кордоном зросла. За даними ООН, кількість мігрантів за межами України надалі зростала і перевищила 6.9 млн осіб станом на 20 березня 2025 року.

Графік: НБУ

За даними МОМ, станом на грудень 2024 року в Україні проживають 3.7 млн ВПО і 4.2 млн осіб, які повернулися до звичного місця проживання. Найбільше ВПО — у Дніпропетровській (14%) та Харківській (12%) областях. Як і раніше, згідно з опитуванням жінок, проведеним ЦЕС у січні 2025 року, ВПО мають значно нижчі доходи за інші опитані групи та мають проблеми з працевлаштуванням. Водночас, за опитуванням КМІС, зростає адаптація ВПО на нових місцях проживання, зокрема роботу мають 56% ВПО порівняно з 37% на кінець 2022 року.

Як раніше розповідала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова, в Україні загострився дефіцит працівників. Компанії активно пропонують вакансії чоловікам старше 60 років.

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