Зросла кількість вакансій та зарплати: у НБУ розповіли про зміни на ринку праці — Finance.ua
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Зросла кількість вакансій та зарплати: у НБУ розповіли про зміни на ринку праці

Особисті фінанси
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Зросла кількість вакансій та зарплати: у НБУ розповіли про зміни на ринку праці
Зросла кількість вакансій та зарплати: у НБУ розповіли про зміни на ринку праці
У березні тривало пожвавлення ринку праці: кількість нових вакансій і резюме зросла в річному вимірі. Завдяки збільшенню пропозиції робочої сили пошук працівників полегшився, хоча їх дефіцит і надалі залишається основною проблемою бізнесу та стимулює подальше підвищення зарплат.
Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.
«У березні тривало пожвавлення ринку праці: кількість нових вакансій і резюме зростала в річному вимірі. Кількість резюме у І кварталі була стабільно вищою, ніж торік», — сказано в огляді.
Збільшення пропозиції робочої сили сприяло полегшенню пошуку працівників.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Брак робочої сили лишається найбільшою проблемою бізнесу та підтримує зростання зарплат.
Основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час:
  • зростання цін;
  • перебої з електро-, водо або тепло постачанням;
  • брак робочої сили;
  • небезпечно працювати
«Дефіцит працівників і надалі підтримує зростання зарплат високими темпами. Утім пропоновані зарплати зрівнялися з очікуваними, що теж свідчить про поступове полегшення пошуку працівників», — зазначають у Нацбанку.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Зростають і доходи домогосподарств, пов’язані з бюджетним фінансуванням, у т.ч. виплати військовим та соціальні виплати. Так, пенсії з 1 березня було підвищено на 11.5%.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Кількість українських мігрантів за кордоном зросла. За даними ООН, кількість мігрантів за межами України надалі зростала і перевищила 6.9 млн осіб станом на 20 березня 2025 року.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
За даними МОМ, станом на грудень 2024 року в Україні проживають 3.7 млн ВПО і 4.2 млн осіб, які повернулися до звичного місця проживання. Найбільше ВПО — у Дніпропетровській (14%) та Харківській (12%) областях. Як і раніше, згідно з опитуванням жінок, проведеним ЦЕС у січні 2025 року, ВПО мають значно нижчі доходи за інші опитані групи та мають проблеми з працевлаштуванням. Водночас, за опитуванням КМІС, зростає адаптація ВПО на нових місцях проживання, зокрема роботу мають 56% ВПО порівняно з 37% на кінець 2022 року.
Як раніше розповідала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова, в Україні загострився дефіцит працівників. Компанії активно пропонують вакансії чоловікам старше 60 років.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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