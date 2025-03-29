Брак робочої сили: українські роботодавці «ганяються» за чоловіками старше 60 років — Finance.ua
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Брак робочої сили: українські роботодавці «ганяються» за чоловіками старше 60 років

Особисті фінанси
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Брак робочої сили: українські роботодавці «ганяються» за чоловіками старше 60 років
Брак робочої сили: українські роботодавці «ганяються» за чоловіками старше 60 років, Фото: freepik
В Україні загострився дефіцит працівників. Компанії активно пропонують вакансії чоловікам старше 60 років.
Про зміни на ринку праці повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

Чому роботодавці змінюють підхід

Зазначено, що у державі після завершення повномасштабної війни неминучим є брак робочої сили. І така поширена негативна тенденція як ейджизм скоро закінчиться.
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Тому чим кращими будуть економічні можливості для відновлення, то більше відчуватиметься нестача кадрів.
Лібанова наголошує, сьогодні всі роботодавці «ганяються» за чоловіками 60+, тому що їх не мобілізують.

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«Вони (роботодавці, — ред.) прекрасно розуміють, що ці чоловіки, які почнуть у них працювати, вони не підуть через місяць-два-три на фронт, що вони будуть працювати довго, а в 60 років працездатність зберігається безумовно. Для фізичних робіт, можливо, не так, а для розумових то точно», — вказала Лібанова.
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За словами експертки, середньоочікувана тривалість життя в Україні складає 62−63 роки. Тому роботодавці уже зараз перестали диктувати умови на ринку праці.

Ринок праці змінюється

Заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак підкреслила, що портрет шукача роботи в Україні ставатиме старшим.
Бізнес відкриватиме нові ніші, пропонуватиме нові продукти. Роботодавці змінюватимуть HR-політику, фокусуватимуться на досвідчених людях старшого віку.
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«Це люди, які вже мають життєвий досвід за плечима, вона вже розуміють, яким чином поводитися в різних життєвих ситуаціях, вони вже краще взаємодіють із суспільством. Нам потрібно навчитися, як країні, отримувати переваги від віку, а не сприймати збільшення середнього віку громадян як проблему чи виклики», — пояснила посадовиця.

Довідка Finance.ua:

  • повномасштабна війна суттєво переформатувала український ринок праці. Хоча загальна кількість вакансій вже майже повернулася до рівня, який був до лютого 2022 року, це зовсім не означає, що ринок залишився тим самим. Попит на деяких фахівців зріс в десятки разів, тоді як для інших роботи не знайшлося;
  • у 2025 році український ринок праці буде орієнтований на залучення жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю, пенсіонерів та молоді. Роботодавці шукатимуть кандидатів із гнучкими навичками, готових до навчання та адаптації до нових умов.
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За матеріалами:
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