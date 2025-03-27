Кількість українських біженців, що знайшли роботу в Норвегії, за рік зросла удвічі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кількість українських біженців, що знайшли роботу в Норвегії, за рік зросла удвічі

Особисті фінанси
63
Кількість українських біженців, що знайшли роботу в Норвегії, за рік зросла удвічі
Кількість українських біженців, що знайшли роботу в Норвегії, за рік зросла удвічі
Серед українців, які оформили тимчасовий захист у Норвегії, офіційно працевлаштовані 30% - удвічі більше, ніж рік тому.
Як повідомляє VG, такі цифри назвала міністерка праці й інтеграції Норвегії Тоньє Бренна під час візиту до Києва.
Посадовиця зазначила, що серед українців з тимчасовим захистом у Норвегії працевлаштовані 30%.
«Частка зайнятості за минулий рік подвоїлася. Крім того, дуже висока участь у різних кваліфікаційних програмах. Майже всі українці у Норвегії зараз або працюють, або проходять кваліфікацію», — зазначила Тоньє Бренна.
Читайте також
Вона згадала також, що всього у Норвегії близько 90 тисяч українців і під час зустрічей у Києві планують говорити зокрема про те, які можливості та навчання їм варто запропонувати, щоб після завершення війни вони були затребувані в Україні.
Міністерку запитали, який запас часу буде в українців з тимчасовим захистом від того моменту, коли буде укладена потенційна мирна угода, до часу, коли дія їхнього статусу для перебування у Норвегії закінчиться.
Читайте також
«Наша мета — надавати їм можливості інтеграції без обмежень, але наразі ми не можемо сказати, скільки ще будуть діяти дозволи на проживання. Українці у Норвегії висловлюють дуже велику вдячність за те, як ми їх прийняли», — зазначила Тоньє Бренна.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems