Кількість українських біженців, що знайшли роботу в Норвегії, за рік зросла удвічі — Finance.ua

Кількість українських біженців, що знайшли роботу в Норвегії, за рік зросла удвічі Сьогодні 09:47 — Особисті фінанси

Кількість українських біженців, що знайшли роботу в Норвегії, за рік зросла удвічі

Серед українців, які оформили тимчасовий захист у Норвегії, офіційно працевлаштовані 30% - удвічі більше, ніж рік тому.

Як повідомляє VG, такі цифри назвала міністерка праці й інтеграції Норвегії Тоньє Бренна під час візиту до Києва.

Посадовиця зазначила, що серед українців з тимчасовим захистом у Норвегії працевлаштовані 30%.

«Частка зайнятості за минулий рік подвоїлася. Крім того, дуже висока участь у різних кваліфікаційних програмах. Майже всі українці у Норвегії зараз або працюють, або проходять кваліфікацію», — зазначила Тоньє Бренна.

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Вона згадала також, що всього у Норвегії близько 90 тисяч українців і під час зустрічей у Києві планують говорити зокрема про те, які можливості та навчання їм варто запропонувати, щоб після завершення війни вони були затребувані в Україні.

Міністерку запитали, який запас часу буде в українців з тимчасовим захистом від того моменту, коли буде укладена потенційна мирна угода, до часу, коли дія їхнього статусу для перебування у Норвегії закінчиться.

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«Наша мета — надавати їм можливості інтеграції без обмежень, але наразі ми не можемо сказати, скільки ще будуть діяти дозволи на проживання. Українці у Норвегії висловлюють дуже велику вдячність за те, як ми їх прийняли», — зазначила Тоньє Бренна.

Європейська правда За матеріалами:

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