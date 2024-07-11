Норвегія виділить понад $92 мільйони на посилення української ППО — Finance.ua
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Норвегія виділить понад $92 мільйони на посилення української ППО

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Норвегія надасть Україні понад 1 мільйон крон (понад 92 мільйони доларів) на посилення протиповітряної оборони.
Про це повідомили в уряді Норвегії.
Ці кошти виділять в межах програми Нансена — п’ятирічної програми підтримки України, загальна сума якої становить 75 мільярдів крон (7,1 мільярда доларів). Згідно з переглянутим бюджетом країни, протягом 2024 року, до 4 мільярдів крон з цієї програми використають для посилення української ППО.
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Значна частина з них піде на фінансування ініціативи Німеччини «Негайні дії щодо протиповітряної оборони». У співпраці з Німеччиною Норвегія також восени передасть Україні батарею протиповітряної оборони IRIS-T.
А напередодні Норвегія оголосила, що передасть Україні шість винищувачів F-16. Наразі українські пілоти й технічний персонал проходять підготовку.
На тлі весняного посилення російських атак на енергосистему Україна закликала міжнародних партнерів надати засоби ППО, зокрема системи Patriot. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна хоче якомога швидше знайти у партнерів 7 батарей Patriot. Зокрема, країна готова позичити їх, щоб захистити свої великі міста.
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Водночас президент Володимир Зеленський казав, що для повного закриття неба над Україною потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів. Скільки зараз в Україні таких систем — не розкривається.
Зрештою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що країни НАТО взяли на себе зобов’язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони.
За матеріалами:
hromadske
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