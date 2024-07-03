Україна та Норвегія погодили можливість продовження «транспортного безвізу» — Finance.ua

Україна та Норвегія погодили можливість продовження «транспортного безвізу» Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Україна та Норвегія погодили можливість продовження «транспортного безвізу»

Україна та Норвегія погодили можливість продовження двосторонніх та транзитних перевезень без дозволів до 30 вересня 2024 року. Продовжити ж «транспортний безвіз» між двома країнами можуть на засіданні профільної комісії у серпні 2024 року.

Про це повідомило Мінвідновлення

«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство транспорту Норвегії погодили можливість продовження виконання двосторонніх та транзитних перевезень між країнами без дозволів до 30 вересня 2024 року», — йдеться у повідомленні Мінвідновлення у Facebook.

Як повідомляється, у серпні відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікується подальше продовження «транспортного безвізу» з Норвегією.

Лібералізація вантажних перевезень можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.

Вперше про «транспортний безвіз» міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури домовилось із норвезькими колегами у серпні минулого року, терміном до 30 червня 2024 року.

Українським перевізникам доступний «транспортний безвіз» з 37 державами, включно із країнами Євросоюзу. За останній рік, окрім Норвегії, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України вдалось домовитись про лібералізацію вантажних перевезень ще з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою, Грузією та Чорногорією.

УНН За матеріалами:

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