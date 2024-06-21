Оновлений «транспортний безвіз» має усунути напругу між перевізниками України і ЄС — єврокомісарка — Finance.ua
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Оновлений «транспортний безвіз» має усунути напругу між перевізниками України і ЄС — єврокомісарка

Казна та Політика
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Оновлений «транспортний безвіз» має усунути напругу між перевізниками України і ЄС — єврокомісарка
Оновлений «транспортний безвіз» має усунути напругу між перевізниками України і ЄС — єврокомісарка
Підписана Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС містить чіткі зобов’язання сторін та необхідні запобіжні заходи, що дозволить запобігти непорозумінням між перевізниками України та європейських країн.
Про це в Брюсселі після підписання угоди про продовження «транспортного безвізу» ще на рік заявила єврокомісарка з транспорту Адіна Велян.
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Саме так вона відповіла на запитання, чи оновлена угода враховує напругу серед європейських перевізників протягом перших двох років дії «транспортного безвізу» з подальшим блокуванням кордонів, і які запобіжні механізми існують для упередження подібних інцидентів.
«Європейська влада краще розуміє, що це їхня робота — забезпечити, щоб угода була імплементована коректно, щоб всі перевірки були справедливими, і щоб всі учасники угоди точно знали власну відповідальність та власні права, та забезпечували повагу до всіх умов угоди. Я дуже впевнена, що ми надалі не будемо бачити жодних непорозумінь від транспортної спільноти щодо транскордонних транспортних операцій між Україною і країнами ЄС», — наголосила єврокомісарка.
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Вона зауважила, що в процесі лібералізації двосторонніх торговельних відносин між Україною і ЄС занепокоєння виникають у різних секторах економіки. Це стосується не лише сфери транспорту, але, наприклад, імпортно-експортних операцій, що є набагато складнішим процесом за транспортні перевезення.
«Ми постійно працювали з нашими українськими партнерами для усунення „вузьких місць“ на кордонах, для яких у нас до того не було жодних рішень. Ми провели масовані інвестиції у модернізацію пунктів перетину кордонів з усіма „прифронтовими“ країнами, включаючи Словаччину й Румунію, і зараз ми маємо зовсім іншу ситуацію. До того, продовження дії угоди включають певні захисні заходи, яких всі мають дотримуватися», — зазначила Велян.
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За її словами, дотримання визначених в угоді правил є спільною відповідальністю, яку добре розуміють як українські перевізники, так і органи влади. Це стосується багатьох технічних деталей, включаючи належне оформлення супровідних документів, оформлення вантажу та позначення на вантажівках, дозволів на здійснення транспортних операцій без вантажу з відповідним доказом, що такі операції здійснюються в рамках міжнародної торгівлі.
«Хочу нагадати, що існує цілий пакет автономних торговельних заходів, який також визначає правила експорту. Це вже за межами моїх обов’язків, але ми маємо дивитися, щоб до цих правил всі сторони ставилися з повагою, як і до правил транспортних перевезень», — наголосила єврокомісарка.
За матеріалами:
Укрінформ
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