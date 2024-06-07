«Торговельний безвіз» України з ЄС набув чинності — Finance.ua

«Торговельний безвіз» України з ЄС набув чинності Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

«Торговельний безвіз» України з ЄС набув чинності

У четвер, 6 червня, в ЄС набули чинності так звані автономні заходи торгівлі, за якими ще на один рік призупинена дія всіх імпортних мит та квот для українського експорту на європейський ринок.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Єврокомісії.

«Призупинення імпортних мит та квот на український експорт до Європейського Союзу було продовжено ще на один рік після набуття чинності регуляторних правил, що були ухвалені Радою ЄС 13 травня. ЄС знову підтвердив своє зобов’язання стояти поряд з Україною та підтримувати її так довго, як це буде необхідним. Ці так звані Автономні заходи торгівлі (АЗТ) є основою підтримки Євросоюзом економіки України, шляхом надання доступу до ринку ЄС перед фактом російської агресії», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, оновлені регуляторні правила щодо застосування AЗТ враховують занепокоєння європейських працівників, та містять посилені захисні механізми й можливість термінового припинення дії автономних заходів торгівлі у випадку надзвичайної ситуації на європейському ринку стосовно визначеної номенклатури товарів. До цього переліку потрапили яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупа та мед.

Оновлені автономні заходи торгівлі діятимуть до 5 червня 2025 року.

«Це продовження потужної економічної підтримки ЄС для України відбувається у вирішальний момент, оскільки країна протистоїть поновленій військовій атаці. Ці заходи AЗТ є не лише жестом солідарності та стабільності: вони є економічною лінією життя. В той же час вони включають сильніші захисні механізми у сільськогосподарському секторі ЄС, у відповідь на правомірні занепокоєння, що були висловлені нашими фермерами та країнами-членами», — зазначив з цього приводу виконавчий віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Він зауважив, що такі додаткові захисні механізми дозволяють дотриматися збалансованості у торгівлі з Україною, і в той же час продовжувати пошук довгострокового рішення для цієї проблеми в рамках Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.

«Ми це робимо, і наше послання є дуже чітким: майбутнє України — у серці Європейського Союзу», — додав Домбровскіс.

Укрінформ За матеріалами:

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