Економічний безвіз та Ukraine Facility: Гетманцев розказав, до чого готуватися в найближчі роки — Finance.ua

Економічний безвіз та Ukraine Facility: Гетманцев розказав, до чого готуватися в найближчі роки Сьогодні 17:02 — Казна та Політика

Економічний безвіз та Ukraine Facility: Гетманцев розказав, до чого готуватися в найближчі роки

Європейський Союз прийняв кілька важливих рішень щодо подальших відносин з Україною: 13 травня — про продовження на рік «економічного безвізу», 14 травня — про повноцінний запуск Ukraine Facility.

Про те, що це означає для України розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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«Ми вступаємо у реалізацію чотирирічного плану, який має впритул наблизити нас і наших друзів до повноцінного членства у ЄС. Якщо бути максимально точним і коректним — наш План ще до завершення усіх формальних питань перебував „в роботі“, перші завдання вже виконані ще у І кварталі, і за результатами Україна вже отримала декілька траншів перехідного фінансування», — зазначив Гетманцев.

Основні вимоги та параметри Ukraine Facility:

строк дії - 2024−2027 роки;

загальний бюджет — 50 млрд євро;

три складові: макрофінансова допомога (38,27 млрд євро), інвестиційний пакет (6,97 млрд євро), технічна допомога та адміністративна підтримка (4,76 млрд євро, включає сприяння в імплементації законодавства, компенсацію відсотків за кредитами та деякі інші статті витрат);

попередні розрахунки по макрофіну: у 2024 році - 16 млрд євро, у 2025 році - 12,5 млрд євро, у 2026 році - 7,25 млрд євро, у 2027 році - 1,2 млрд євро у 2027 році, у січні 2028 року — 1,32 млрд євро за виконання індикаторів четвертого кварталу 2027 року;

15 секторальних блоків (реформа державного управління, державні фінанси, судова реформа, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, фінансові ринки, управління державними активами, людський капітал, бізнес-середовище, децентралізація / регіональна політика, енергетика, транспорт, АПК, природні ресурси, цифрова трансформація, зелений перехід та охорона довкілля);

69 напрямів реформ;

151 індикатор — 135 загальних та 16 інвестиційних. Досягнення кожного індикатору оцінюватиметься партнерами і у випадку позитивного висновку відкриватиме доступ до наступного фінансового траншу.

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«Як бачимо — попереду надзвичайно серйозна робота, але на кону — досягнення максимального ступеню готовності до вступу у ЄС. Паралельно відбуватиметься процес офіційних перемовин, відкриватимуться та закриватимуться переговорні глави — і нам дуже важливо, щоб обидва ці треки рухались дуже динамічно та енергійно», — додав нардеп.

Довідка Finance.ua:

14 травня, Рада Європейського Союзу з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 50 мільярдів євро;

у Міністерстві фінансів очікують, що найближчим часом Україна отримає 1,9 млрд євро безумовного фінансування. Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України;

Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні - близько 32 млрд євро з лютого 2022 року.



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