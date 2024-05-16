Економічний безвіз та Ukraine Facility: Гетманцев розказав, до чого готуватися в найближчі роки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Економічний безвіз та Ukraine Facility: Гетманцев розказав, до чого готуватися в найближчі роки

Казна та Політика
128
Економічний безвіз та Ukraine Facility: Гетманцев розказав, до чого готуватися в найближчі роки
Економічний безвіз та Ukraine Facility: Гетманцев розказав, до чого готуватися в найближчі роки
Європейський Союз прийняв кілька важливих рішень щодо подальших відносин з Україною: 13 травня — про продовження на рік «економічного безвізу», 14 травня — про повноцінний запуск Ukraine Facility.
Про те, що це означає для України розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
Читайте також
«Ми вступаємо у реалізацію чотирирічного плану, який має впритул наблизити нас і наших друзів до повноцінного членства у ЄС. Якщо бути максимально точним і коректним — наш План ще до завершення усіх формальних питань перебував „в роботі“, перші завдання вже виконані ще у І кварталі, і за результатами Україна вже отримала декілька траншів перехідного фінансування», — зазначив Гетманцев.

Основні вимоги та параметри Ukraine Facility:

  • строк дії - 2024−2027 роки;
  • загальний бюджет — 50 млрд євро;
  • три складові: макрофінансова допомога (38,27 млрд євро), інвестиційний пакет (6,97 млрд євро), технічна допомога та адміністративна підтримка (4,76 млрд євро, включає сприяння в імплементації законодавства, компенсацію відсотків за кредитами та деякі інші статті витрат);
  • попередні розрахунки по макрофіну: у 2024 році - 16 млрд євро, у 2025 році - 12,5 млрд євро, у 2026 році - 7,25 млрд євро, у 2027 році - 1,2 млрд євро у 2027 році, у січні 2028 року — 1,32 млрд євро за виконання індикаторів четвертого кварталу 2027 року;
  • 15 секторальних блоків (реформа державного управління, державні фінанси, судова реформа, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, фінансові ринки, управління державними активами, людський капітал, бізнес-середовище, децентралізація / регіональна політика, енергетика, транспорт, АПК, природні ресурси, цифрова трансформація, зелений перехід та охорона довкілля);
  • 69 напрямів реформ;
  • 151 індикатор  — 135 загальних та 16 інвестиційних. Досягнення кожного індикатору оцінюватиметься партнерами і у випадку позитивного висновку відкриватиме доступ до наступного фінансового траншу.
Читайте також
«Як бачимо — попереду надзвичайно серйозна робота, але на кону — досягнення максимального ступеню готовності до вступу у ЄС. Паралельно відбуватиметься процес офіційних перемовин, відкриватимуться та закриватимуться переговорні глави — і нам дуже важливо, щоб обидва ці треки рухались дуже динамічно та енергійно», — додав нардеп.

Довідка Finance.ua:

  • 14 травня, Рада Європейського Союзу з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 50 мільярдів євро;
  • у Міністерстві фінансів очікують, що найближчим часом Україна отримає 1,9 млрд євро безумовного фінансування. Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України;
  • Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні - близько 32 млрд євро з лютого 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.