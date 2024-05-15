Мінфін назвав найбільшого донора бюджетної допомоги України — Finance.ua

Мінфін назвав найбільшого донора бюджетної допомоги України Сьогодні 09:03 — Казна та Політика

Мінфін назвав найбільшого донора бюджетної допомоги України

Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні - близько 32 млрд євро з лютого 2022 року.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає пресслужба міністерства.

«Ми відчуваємо потужну підтримку від ЄС в усіх можливих напрямах. Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні - близько 32 млрд євро з лютого 2022 року. За 10 років війни росії проти України фінансова підтримка від ЄС сягає вже більш ніж 37 млрд євро», — зазначив міністр фінансів України.

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Він також відзначив важливе рішення Ради ЄС щодо затвердження Плану України на 2024−2027 роки.

«Це дозволить залучити бюджетну, інвестиційну та технічну допомогу загальним обсягом 50 млрд євро», — додав Марченко.

Про План України на 2024−2027 роки

14 травня Рада Європейського Союзу з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024−2027 роки. Найближчим часом Україна отримає 1,9 млрд євро після підписання міжнародних договорів та здійснення заходів щодо набуття ними чинності.

«Україна вже виконала перші п’ять індикаторів Плану України, які були визначені на перший квартал 2024 року у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища. Це дозволило залучити 6 млрд євро перехідного фінансування у межах Ukraine Facility. Також було імплементовано чотири із дев’яти індикаторів, передбачених на другий квартал», — наголосив Марченко.

Документ включає 151 індикатор у 15 напрямах, зокрема управління державними фінансами, боротьба з відмиванням грошей і фінансові ринки.

Довідка Finance.ua:

у березні Україна залучила рекордну суму міжнародної допомоги — понад 9 млрд доларів;

іноземна фінансова допомога у квітні відчутно скоротилася після рекордних надходжень у березні.

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