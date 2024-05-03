Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної допомоги — Шмигаль Сьогодні 11:31 — Казна та Політика

Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної допомоги — Шмигаль

У березні Україна залучила рекордну суму міжнародної допомоги — понад 9 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

«Провів нараду з фінансово-економічних питань за участі Мінфіну, Мінекономіки, Нацбанку, Держказначейства та НКЦПФР. Заслухав інформацію щодо поточної ситуації з виконанням бюджету та ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги», — зазначив Шмигаль.

За його словами, у березні уряд залучив рекордну суму — понад 9 млрд доларів.

«У квітні отримали ще 1,5 млрд євро в межах Ukraine Facility», — додав прем’р.

Загалом від початку року Україна вже залучила близько 12 млрд доларів фіндопомоги.

Він повідомив, що під час наради обговорили шляхи активізації кредитування проєктів приватного сектору.

«Заслухав попередні напрацювання Мінфіну, Мінекономіки та Нацбанку. Дав завдання прискорити цю роботу. Розвиток внутрішнього ринку, створення стимулів для українських підприємств у фокусі уряду», — підкреслив Шмигаль.

Окремо обговорили підвищення фінансової спроможності оборонно-промислового комплексу. Готуються відповідні рішення.

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