Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної допомоги — Шмигаль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної допомоги — Шмигаль

Казна та Політика
0
Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної допомоги — Шмигаль
Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної допомоги — Шмигаль
У березні Україна залучила рекордну суму міжнародної допомоги — понад 9 млрд доларів.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
«Провів нараду з фінансово-економічних питань за участі Мінфіну, Мінекономіки, Нацбанку, Держказначейства та НКЦПФР. Заслухав інформацію щодо поточної ситуації з виконанням бюджету та ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги», — зазначив Шмигаль.
Читайте також
За його словами, у березні уряд залучив рекордну суму — понад 9 млрд доларів.
«У квітні отримали ще 1,5 млрд євро в межах Ukraine Facility», — додав прем’р.
Загалом від початку року Україна вже залучила близько 12 млрд доларів фіндопомоги.
Він повідомив, що під час наради обговорили шляхи активізації кредитування проєктів приватного сектору.
Читайте також
«Заслухав попередні напрацювання Мінфіну, Мінекономіки та Нацбанку. Дав завдання прискорити цю роботу. Розвиток внутрішнього ринку, створення стимулів для українських підприємств у фокусі уряду», — підкреслив Шмигаль.
Окремо обговорили підвищення фінансової спроможності оборонно-промислового комплексу. Готуються відповідні рішення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.