За час роботи «Рамштайну» Україна отримала $114 мільярдів допомоги — Finance.ua
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За час роботи «Рамштайну» Україна отримала $114 мільярдів допомоги

Казна та Політика
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За час роботи «Рамштайну» Україна отримала $114 мільярдів допомоги
За час роботи «Рамштайну» Україна отримала $114 мільярдів допомоги
За час існування коаліції в форматі «Рамштайн» Україні виділено 114 млрд дол. допомоги. Сьогоднішнє засідання «Рамштайну» буде присвячене передусім постачанню зброї, снарядів різних калібрів та питанням логістики.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
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«Формат „Рамштайн“, якому сьогодні виповнюється 2 роки, є вкрай важливим. Я нагадаю, що за час його існування 114 млрд доларів США — така сума підтримки надійшла в Україну. І ці гроші, і ця допомога зброєю фактично допомогла нашій державі зберегтися, і в сукупності з мужністю та героїзмом українських військових дати відсіч окупантам. Сьогодні йтиметься про максимально швидке налагодження з партнерами постачання і логістичних шляхів, розробки тих алгоритмів, завдяки яким буде надходити західна зброя. Традиційно напередодні „Рамштайну“ декілька країн наголосили про те, що будуть виділені серйозні кошти на допомогу Україні», — повідомив Лазуткін.
Відповідаючи на питання які теми будуть пріоритетними на засіданні, Лазуткін повідомив: «Йтиметься передусім про постачання зброї, снарядів різних калібрів, передусім 155-міліметрових, також про те, що будуть боєприпаси ATACMS в Україну постачатися».
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Він відзначив, що наразі існує єдність прогресивних країн світу щодо допомоги Україні, і не лише тих, що входять до блоку НАТО. Речник нагадав, що днями США ухвалили доленосне рішення, Данія оголосила про додаткове виділення 590 млн євро, Велика Британія надала на підтримку України 500 млн фунтів стерлінгів, й інші країни долучаються до виділення допомоги.
Лазуткін повідомив, що на сьогодні вже долучилося 22 країни, які не входять до блоку НАТО, й не виключив що їх число зростатиме.
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Нагадаємо, у п’ятницю, 26 квітня, відбудеться зустріч високопоставлених представників оборонних відомств Контактної групи з питань оборони України (у форматі «Рамштайн»). Основна увага буде приділена діяльності восьми коаліцій на підтримку України.
За матеріалами:
Укрінформ
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