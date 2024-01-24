У Пентагоні назвали суму, яку коаліція «Рамштайн» загалом виділила Україні — Finance.ua
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У Пентагоні назвали суму, яку коаліція «Рамштайн» загалом виділила Україні

Казна та Політика
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У Пентагоні назвали суму, яку коаліція «Рамштайн» загалом виділила Україні
У Пентагоні назвали суму, яку коаліція «Рамштайн» загалом виділила Україні
Контактна група з питань оборони України, відома як формат «Рамштайн», виділила загалом понад $80 мільярдів військової допомоги Україні та продовжує колективні зусилля, щоб забезпечувати безперервну підтримку.
Про це заявив у вівторок за підсумками віртуальної зустрічі Контактної групи речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
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«Контактна група продовжує колективні зусилля для міжнародної військової підтримки України, яка надалі захищається від неспровокованої агресивної війни рф. Загалом ця коаліція виділила понад $80 мільярдів США на допомогу Україні у сфері безпеки, і важлива робота продовжується», — сказав представник оборонного відомства США.
Він уточнив, що зараз зусилля зосереджені на посиленні потенціалу ВПС України, артилерії, морських операцій, наземного розмінування, ППО та інформаційних технологій.
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Представник Пентагону також наголосив, що Сполучені Штати попри відсутність рішення про подальшу підтримку України з боку Конгресу, продовжують об'єднувати зусилля союзників та партнерів, аби знайти можливості для допомоги ЗСУ.

Довідка Finance.ua:

  • міністр фінансів США Джанет Єллен запевнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що адміністрація президента США має намір виділити Києву бюджетну підтримку в розмірі 11,8 млрд доларів;
  • ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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