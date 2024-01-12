Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні — Finance.ua
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Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Казна та Політика
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Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні
Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні
У Міністерстві оборони США прокоментували звіт генерального інспектора стосовно проблем із обліком військової допомоги Україні, зазначивши, що наразі немає достовірних доказів потрапляння американської зброї не в ті руки.
Про це на брифінгу 11 січня заявив речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє «Європейська правда».
«На сьогодні немає жодних достовірних доказів потрапляння не в ті руки передової конвенційної зброї, яку США передали Україні», — сказав він.
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Натомість, додав представник Міноборони США, «бачимо, як росія постійно намагається поширювати дезінформацію про зворотне».
«Але факт полягає в тому, що ми спостерігали за тим, як українці використовують ці спроможності на полі бою. Ми бачимо, що вони використовують їх ефективно», — додав Райдер.
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Звіт генерального інспектора Міністерства оборони США, опублікований раніше, виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.
Цей обсяг становить приблизно 2% від загальної суми в 50 мільярдів доларів військової допомоги, яку Україна отримала від США.
У листопаді посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що представники посольства, які стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Києву, не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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