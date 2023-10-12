«Отримали допомоги майже на пів мільярда»: Умєров розповів про підсумки «Рамштайну-16» — Finance.ua

«Отримали допомоги майже на пів мільярда»: Умєров розповів про підсумки «Рамштайну-16» Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

«Отримали допомоги майже на пів мільярда»: Умєров розповів про підсумки «Рамштайну-16»

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що за підсумками 16-го засідання у форматі «Рамштайн» Україна отримала допомоги на $500 млн

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Маємо захищати наші міста, нашу інфраструктуру. З того, що важливо, майже на пів мільярда отримали допомоги — більшість це ППО, боєприпаси, підготовка до зими та F-16», — сказав Умєров під час пресконференції у Брюсселі.

Він додав, що отримав запевнення від США в продовженні допомоги Україні «стільки, скільки буде потрібно».

«Щодо продовження підтримки США. Міністр оборони США Ллойд Остін ще раз запевнив, що підтримка України продовжиться. Жодних затримок у поставках не буде ні до кінця року, ні після. США готові допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно», — запевнив Умєров.

Нагадаємо, 11 жовтня Ллойд Остін під час зустрічі у форматі «Рамштайн» заявив про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $200 млн.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив, що країна зможе передати Україні перші F-16 навесні 2024 року.

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