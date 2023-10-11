Україна стане членом НАТО. Усі члени Альянсу дали на це згоду, — Столтенберг Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Україна стане членом НАТО. Усі члени Альянсу дали на це згоду, — Столтенберг

Всі країни-члени НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом Альянсу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після візиту до України. Він також заявив, що президент Володимир Зеленський прийняв запрошення та приїде на Вільнюський саміт НАТО, який відбудеться 11−12 липня.

«Всі члени НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО. Ми обговорювали як питання членства, так і гарантії безпеки, з президентом Зеленським. І, звичайно, Україні потрібна безпека, тому що ніхто не може сказати, коли і як закінчиться ця війна. Але ми знаємо, що коли настане кінець війни, ми повинні забезпечити, щоб це не повторилося знову», — сказав Столтенберг перед початком зустріч у форматі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня.

За його словами, основна увага зараз зосереджена на тому, щоб президент РФ Володимир Путін не переміг у війні, щоб Україна перемогла. Тому що без суверенної незалежної України немає сенсу обговорювати питання членства, сказав Столтенберг.

За словами Столтенберга потрібно продовжувати обговорювати постачання реактивних літаків, які також постачаються союзниками в Україну. Потрібно продовжувати обговорювати конкретні платформи. Але так само важливо, як і обговорення нових платформ, забезпечити, щоб усі платформи, які вже є в Україні, працювали — і працювали так, як треба.

«Тобто нам потрібні запчастини, паливо, технічне обслуговування і все забезпечення, щоб гарантувати, що всі системи, які там є, дають той ефект, який вони повинні давати. Тому ми обговорюємо не лише нові системи, але й те, як забезпечити функціонування існуючих систем», — пояснив Генсек.

Столтенберг також сказав, що НАТО розглядає можливість, які з усіх типів літаків Альянс може передати Україні. Зокрема, Польща поставила літаки-винищувачі MIG 29, нагадав Генсек.

«Я залишу це питання для обговорення на цій зустрічі, а також для подальшої дискусії між членами і партнерами Альянсу. Ми повинні постійно оцінювати концепцію, постійно консультуватися, але знову ж таки не лише щодо нових платформ, а й щодо підтримки тих платформ, які є», — сказав Столтенберг.

Він додав, що НАТО буде підтримувати Україну в майбутньому, щоб допомогти побудувати «краще і світле майбутнє для українського народу».

«Президент Зеленський і я також обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Я запросив його взяти участь у зустрічі, і я радий, що він прийняв запрошення і буде присутній на ній», — зазначив Генсек Альянсу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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