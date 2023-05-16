"Просто так гроші ніхто не дає": у Мінфіні розповіли про умови Рамштайну для України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

"Просто так гроші ніхто не дає": у Мінфіні розповіли про умови Рамштайну для України

Казна та Політика
94
"Просто так гроші ніхто не дає": у Мінфіні розповіли про умови Рамштайну для України
"Просто так гроші ніхто не дає": у Мінфіні розповіли про умови Рамштайну для України
В рамках роботи Рамштайну гроші просто так ніхто не дає, потрібно показати конкретні проекти, і як вони будуть впроваджуватись, і вже під них виділяється фінансування.
Про це в інтерв'ю Forbes розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
«Треба відрізняти Рамштайн військовий і міжвідомчу координаційну платформу донорів. Вона вирішує свої задачі, наскільки це можливо. Є багато нюансів. Що стосується платформи, ми з партнерами говоримо про гроші, а їх просто так ніхто не дає, треба про це забути. Спочатку потрібно показати конкретні проекти і як вони будуть впроваджуватись. Це надзвичайно перспективна історія. Треба дати можливість сформувати всі необхідні бюрократичні механізми, щоб у нас була інфраструктура, яка допоможе накладати наявний ресурс з наявними проблемами і потребами», — зазначив Марченко.
Читайте також
Він підкреслив, що задача і для України, і для наших партнерів — сфокусуватися не лише на тому, як залучати гроші, а й на їх використанні.
«Це знову ж таки про підготовку проектів. Далі вже ми зможемо говорити про збільшення масштабів з 14 млрд доларів, про які йдеться зараз, до 30 чи 50 млрд на рік. Але для цього потрібні інвестиції. Умовно, щоб у галузі будівництва у нас були представлені, наприклад, і компанії з країн G7», — повідомив міністр фінансів.

Довідка Finance.ua:

  • Сергій Марченко також повідомляв, що навіть за наявності коштів на відбудову України від міжнародних партнерів будівництво не почнеться одразу через складні процеси проектування;
  • він також обґрунтував скасування доплат 30 тисяч гривень військовим у тилу. За його словами, про повернення доплат усім військовим 30 тисяч гривень на місяць мова зараз не йде. Такі виплати скасували через втрату мотивації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.