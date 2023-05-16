"Просто так гроші ніхто не дає": у Мінфіні розповіли про умови Рамштайну для України — Finance.ua

"Просто так гроші ніхто не дає": у Мінфіні розповіли про умови Рамштайну для України Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

"Просто так гроші ніхто не дає": у Мінфіні розповіли про умови Рамштайну для України

В рамках роботи Рамштайну гроші просто так ніхто не дає, потрібно показати конкретні проекти, і як вони будуть впроваджуватись, і вже під них виділяється фінансування.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

«Треба відрізняти Рамштайн військовий і міжвідомчу координаційну платформу донорів. Вона вирішує свої задачі, наскільки це можливо. Є багато нюансів. Що стосується платформи, ми з партнерами говоримо про гроші, а їх просто так ніхто не дає, треба про це забути. Спочатку потрібно показати конкретні проекти і як вони будуть впроваджуватись. Це надзвичайно перспективна історія. Треба дати можливість сформувати всі необхідні бюрократичні механізми, щоб у нас була інфраструктура, яка допоможе накладати наявний ресурс з наявними проблемами і потребами», — зазначив Марченко.

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Він підкреслив, що задача і для України, і для наших партнерів — сфокусуватися не лише на тому, як залучати гроші, а й на їх використанні.

«Це знову ж таки про підготовку проектів. Далі вже ми зможемо говорити про збільшення масштабів з 14 млрд доларів, про які йдеться зараз, до 30 чи 50 млрд на рік. Але для цього потрібні інвестиції. Умовно, щоб у галузі будівництва у нас були представлені, наприклад, і компанії з країн G7», — повідомив міністр фінансів.

Довідка Finance.ua:

Сергій Марченко також повідомляв, що навіть за наявності коштів на відбудову України від міжнародних партнерів будівництво не почнеться одразу через складні процеси проектування;

він також обґрунтував скасування доплат 30 тисяч гривень військовим у тилу. За його словами, про повернення доплат усім військовим 30 тисяч гривень на місяць мова зараз не йде. Такі виплати скасували через втрату мотивації.

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УНІАН За матеріалами:

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