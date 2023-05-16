Марченко пропонує не поспішати з пенсійною реформою під час війни — Finance.ua

Марченко пропонує не поспішати з пенсійною реформою під час війни
Міністр фінансів Сергій Марченко концептуально підтримує ідею пенсійної реформи, але з її реалізацією пропонує не поспішати.
Про це він заявив у інтерв'ю Forbes.
Марченко зазначив, що до війни був прихильником пенсійної реформи і допомагав її просувати, й зараз «концептуально» Мінфін її підтримує. Та в умовах війни її реалізація може бути занадто складним завданням, вважає міністр.
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«Є питання щодо часу, коли це може бути імплементовано, враховуючи фокус на питаннях безпеки країни та досить високу інфляцію. Ми обережні з погляду, чи будуть в нас ресурси на реформу найближчим часом», — заявив голова Мінфіну.
Але чи ухвалювати закон про пенсійну реформу вже зараз, мають вирішувати депутати, наголосив Марченко.
Нагадаємо, 21 квітня у Верховній Раді зареєстрували оновлений законопроєкт про пенсійну реформу та введення обов’язкових пенсійних накопичень. Законопроєкт № 9212 — друга спроба нардепів за час повномасштабної війни внести до зали парламенту реформу про накопичувальну пенсійну систему. Перша ініціатива у листопаді минулого року не знайшла широкої підтримки.
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