На 11 млн пенсіонерів 13 млн застрахованих осіб — в Мінсоцполітики розповіли про заборгованість доплат до пенсій — Finance.ua

На 11 млн пенсіонерів 13 млн застрахованих осіб — в Мінсоцполітики розповіли про заборгованість доплат до пенсій Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

На 11 млн пенсіонерів 13 млн застрахованих осіб — в Мінсоцполітики розповіли про заборгованість доплат до пенсій

В Україні зараз нараховується 11 мільйонів пенсіонерів на 13 мільйонів застрахованих осіб, що сплачують 22% ЄСВ, з якого 19% йде на погашення пенсій пенсіонерам.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі Українського Радіо.

Вона пояснює, що пенсії платяться із Пенсійного фонду України, який наповнюється страховими внесками. Це єдиний соціальний внесок, який відраховує кожен роботодавець із заробітної плати працівника. Він становить 22% від заробітної плати.

Частина цих відсотків йде на покриття страхових ризиків тимчасової непрацездатності, так звані лікарняні, частина обліковується, якщо людина стане безробітною, частина, якщо стається нещасний випадок на виробництві. Решта йде на погашення пенсій сьогоднішнім пенсіонерам. Це в середньому 19%.

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Є 13 мільйонів застрахованих громадян, які сплачують ЄСВ і наповнюють Пенсійний фонд для виплати пенсій. І 11 мільйонів пенсіонерів.

«Для того, аби забезпечувати будь-які пенсії і будь-які доплати, треба, щоб Пенсійний фонд був наповненим необхідними коштами. Крім страхових коштів, які розраховуються за формулою, у нас є багато спецдоплат і для військових, і для суддів. І це вже не страхова пенсія. Тому що ця пенсія нараховується не за загальним правилом. Держава дає додаткові гарантії доплати, які вона собі визначила. І ці кошти спрямовуються окремо з державного бюджету для покриття цих додаткових видатків», — пояснила Жолнович.

Закон «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (стаття 39) передбачає виплату доплат до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на радіоактивно забруднених територіях, але фактично отримувати цю доплату людям доводиться через суди. Пенсійний фонд не завжди виконує навіть рішення судів на користь пенсіонерів.

«Люди, які все життя пропрацювали, умовно, у Львівській області, купують під пенсію будинок в Житомирській області (на територію, яка постраждала від ЧАЕС) і подають заявку на доплату цієї пенсії», — каже міністерка, додавши, що в один із проміжків часу ця норма була призупинена, потім визнана неконституційною, і сформувалася заборгованість.

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«Зараз, щоби покрити цю заборгованість, потрібні додаткові ресурси саме з державного бюджету. Цих ресурсів не вистачає. В рамках страхових виплат ми платимо поточні пенсії для всіх. А от те, що додатково передбачено державою, мусимо погасити із тих коштів, які Пенсійний фонд, як і окремо держава, для цього виділила», — наголошує Жолнович.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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