Частина українців отримає по дві пенсії. Як зміняться виплати після пенсійної реформи — Finance.ua

Частина українців отримає по дві пенсії. Як зміняться виплати після пенсійної реформи Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

В Україні група народних депутатів на чолі з керівником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією розробила законопроєкт про пенсійну реформу (№ 9212). У результаті на кожного працюючого відкриють особистий пенсійний рахунок, а гроші з цього рахунку можна буде отримувати зі звичайною пенсією після виходу на заслужений відпочинок.

Як пише «Обозреватель», про це йдеться в опублікованому на сайті Ради документі. Демографічна ситуація в Україні є критичною. За даними ООН, якщо ситуація не зміниться, до 2050 року в Україні на 28% скоротиться чисельність населення. Проте частка пенсіонерів у своїй збільшиться. Тобто скорочення відбуватиметься за рахунок працездатних. Якщо ж ситуація покращиться, кількість населення скоротиться лише на 18%.

Але при цьому будь-який зі сценаріїв передбачає старіння населення та скорочення кількості платників податків. Щоб урятувати пенсійну систему, нардепи пропонують запровадити накопичувальні пенсії. Документ передбачає, що кожного працюючого віком до 55 років відкриють особистий пенсійний рахунок. Його поповнюватимуть держава та роботодавець.

2023-го — по 1% від зарплати від роботодавця та держави

у 2024-му — по 1,5%;

2025-го — по 2%.

При цьому роботодавець більше податків за співробітника не платитимуть (перерозподілять ЄСВ). У результаті із зарплати у 20 тис. грн на індивідуальний пенсійний рахунок щомісяця з 2025-го відкладатимуть по 400 грн. За бажанням співробітник може збільшити розмір внеску, але держава не даватиме більше 3% зарплати. Гроші збиратимуть у державному пенсійному фонді. А з 2026-го співробітник зможе вже сам обирати: сплачувати внески до державного чи приватного фонду.

Як повідомляли Українські Новини, 1 березня попри воєнний стан в Україні відбулася щорічна індексація пенсій. Виплати підвищили на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.

Тим часом українські пенсіонери віком від 70 років можуть розраховувати на щомісячні компенсаційні виплати в близько 300-570 грн. Однак лише за умови, що пенсії, які вони отримують, менше ніж 10 340 грн.

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