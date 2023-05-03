Доходи Пенсійного фонду України значно зросли: що на це вплинуло — Finance.ua
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Доходи Пенсійного фонду України значно зросли: що на це вплинуло

Казна та Політика
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Доходи Пенсійного фонду України значно зросли: що на це вплинуло
Доходи Пенсійного фонду України значно зросли: що на це вплинуло
Доходи Пенсійного фонду України у січні-березні 2023 року зросли на 77,6 млрд гривень (на 45,1%) до 249,5 млрд гривень. Частково збільшення пов’язане із новими повноваженнями ПФУ.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
За даними пресслужби, доходи розподілилися таким чином:
  • власні доходи (частина єдиного внеску та інші платежі) — 138,4 млрд гривень (+24,7 млрд гривень);
  • кошти державного бюджету на фінансування пенсійних виплат — 82,9 млрд гривень (+24,7 млрд гривень);
  • кошти державного бюджету на виплату пільг та житлових субсидій — 19,7 млрд гривень.
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Кошти на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності у 2023 році, склали 8,5 млрд гривень.
Інфографіка: ПФУ
Інфографіка: ПФУ
Нагадаємо, ПФУ отримав повноваження щодо виплат житлових субсидій, а також виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.
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До бюджету Пенсійного фонду України за 2022 рік із усіх джерел фінансування надійшло 620,4 млрд гривень. Це на 108,6 млрд гривень (на 19,1%) більше у порівнянні з 2021 роком (520,9 млрд гривень).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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