ПФУ скоротив фінансування пенсій — Finance.ua

ПФУ скоротив фінансування пенсій
Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за квітень 2023 року. На пенсійні виплати направлено 57,1 млрд гривень, що на 0,5 млрд гривень менше, ніж у березні (57,6 млрд гривень).
Про це повідомляє ПФУ .
За даними прес-служби, 10,1 млрд гривень направлено на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 47 млрд гривень — через уповноважені банки.
Крім того, Пенсійним фондом направлено:
- 5,4 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг;
- 2,1 млрд гривень — на страхові виплати, у тому числі 1,0 млрд гривень — на оплату лікарняних.
Нагадаємо, внаслідок березневої індексації пенсій виплати пенсіонерам в Україні зросли на 400-600 гривень, а розмір середньої пенсії досяг 5300 гривень. Про це повідомила міністр соцполітики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону. Жолнович додала, що всім пенсіонерам, які отримують високі пенсії, додали до виплати щонайменше 100 гривень.
Довідка Finance.ua:
- У травні 2023 року близько 600 тисяч пенсіонерів отримають додаткову надбавку у 624 гривні. Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Гроші отримають ті українці, які вийшли на пенсію за віком, але працюють та отримують страховий стаж.
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