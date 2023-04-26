ПФУ скоротив фінансування пенсій — Finance.ua

ПФУ скоротив фінансування пенсій Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за квітень 2023 року. На пенсійні виплати направлено 57,1 млрд гривень, що на 0,5 млрд гривень менше, ніж у березні (57,6 млрд гривень).

Про це повідомляє ПФУ

За даними прес-служби, 10,1 млрд гривень направлено на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 47 млрд гривень — через уповноважені банки.

Крім того, Пенсійним фондом направлено:

5,4 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг;

2,1 млрд гривень — на страхові виплати, у тому числі 1,0 млрд гривень — на оплату лікарняних.

Нагадаємо, внаслідок березневої індексації пенсій виплати пенсіонерам в Україні зросли на 400-600 гривень , а розмір середньої пенсії досяг 5300 гривень. Про це повідомила міністр соцполітики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону. Жолнович додала, що всім пенсіонерам, які отримують високі пенсії, додали до виплати щонайменше 100 гривень.

Довідка Finance.ua:

У травні 2023 року близько 600 тисяч пенсіонерів отримають додаткову надбавку у 624 гривні. Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Гроші отримають ті українці, які вийшли на пенсію за віком, але працюють та отримують страховий стаж.

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