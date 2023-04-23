Кому у травні підвищать пенсії на 624 гривні — Finance.ua

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Кому у травні підвищать пенсії на 624 гривні

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Кому у травні підвищать пенсії на 624 гривні
Кому у травні підвищать пенсії на 624 гривні
У травні 2023 року близько 600 тисяч пенсіонерів отримають додаткову надбавку у 624 гривні.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Гроші отримають ті українці, які вийшли на пенсію за віком, але працюють та отримують страховий стаж.
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З урахуванням того, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, набутий, у тому числі по лютий поточного року, та те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування по 10 травня, перерахунок пенсіонерам, які працюють проводиться у травні.
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Це означає, що грошові виплати будуть на рахунках пенсіонерів у червні, але вони не втратять надбавку за попередні два місяці.
Розмір пенсійних виплат очікувано збільшаться, оскільки востаннє перерахунок проводився два роки тому чи раніше, а це означає, що за цей час збільшився стаж.

Довідка Finance.ua:

  • Індексація — це не збільшення пенсії, а збільшення середньої зарплати, що враховується для пенсійних виплат. Тобто просто помножити свою пенсію на 5% (чи будь-який інший відсоток) — хибний розрахунок.
  • Відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
  • «Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення», — сказано в законі.
  • Якщо простіше, то індексація розраховується, виходячи з розміру середньої зарплати за три роки, та того, наскільки в середньому вона зросла.

Мінімальна зарплата та пенсія у 2023 році: що з ними буде

За матеріалами:
Finance.ua
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