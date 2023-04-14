ПФУ назвав кількість українців із пенсіями понад 10 тисяч гривень — Finance.ua
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ПФУ назвав кількість українців із пенсіями понад 10 тисяч гривень

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ПФУ назвав кількість українців із пенсіями понад 10 тисяч гривень
ПФУ назвав кількість українців із пенсіями понад 10 тисяч гривень
Станом на 1 січня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 059 978 українців. Це становить 9,9% від загальної кількості пенсіонерів (10 697 170 осіб).
Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.
За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється так:
  • до 2000 гривень — 0,6%, 67 859 осіб, середня пенсія — 1 226,77 гривень;
  • від 2001 до 3000 гривень — 29,8%, 3 185 057 осіб, середня пенсія — 2 617,17 гривень;
  • від 3001 до 4000 гривень — 21,3%, 2 282 090 осіб, середня пенсія — 3 548,26 гривень;
  • від 4001 до 5000 гривень — 15,3%, 1 626 671 особа, середня пенсія — 4 405,09 гривень;
  • від 5001 до 10000 гривень — 23,1%, 2 475 515 осіб, середня пенсія — 6 822,6 гривень;
  • понад 10 000 гривень — 9,9%, 1 059 978 осіб, середня пенсія — 14 587,78 гривень.
Інфографіка: ПФУ
Інфографіка: ПФУ

Довідка Finance.ua:

  • за результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень;
  • з 1 березня було проіндексовано понад 553 тис. військових пенсій. Після збільшення середній розмір виплат дорівнює 10 575 грн.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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