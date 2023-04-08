У Пенсійному фонді назвали середній розмір військової пенсії після індексації — Finance.ua

У Пенсійному фонді назвали середній розмір військової пенсії після індексації Сьогодні 12:16 — Особисті фінанси

У Пенсійному фонді назвали середній розмір військової пенсії після індексації

З 1 березня було проіндексовано понад 553 тис. військових пенсій. Після збільшення середній розмір виплат дорівнює 10 575 грн.

Про це повідомила заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко під час засідання Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

«Ми проіндексували понад 553 тисячі пенсій, середній розмір підвищення військової пенсії склав 1 200 гривень. Після індексації з 1 березня середній розмір пенсійної виплати військових пенсіонерів склав понад 10 575 гривень», — наголосила Ковпашко.

Крім того, вона нагадала, що з 1 січня 2023 року встановлено щомісячні грошові виплати окремим категоріям осіб, зокрема, тим, кому присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», особам, яких після 2014 року нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, «За мужність» трьох ступенів або княгині Ольги трьох ступенів.

Довідка Finance.ua:

уряд ухвалив рішення проіндексувати з 1 березня 2023 року пенсії на 19,7% для 10,5 млн осіб. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень;

для виходу на пенсію після досягнення чоловіками та жінками 60 років у 2023-му, необхідно мати не менше 30 років страхового стажу.

Укрінформ За матеріалами:

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