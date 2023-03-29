Названо середній розмір пенсії в результаті індексації — Finance.ua

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Названо середній розмір пенсії в результаті індексації

Казна та Політика
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Попри складну економічну ситуацію, Уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Станом на сьогодні всі пенсії за березень повністю виплачені.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«За результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень», — зауважив Прем’єр-міністр.
Уряд також провів підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Як зазначив Денис Шмигаль, середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень.
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У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців. Додаткові доплати за віком, введення яких свого часу ініціював Президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними, запевнив Прем’єр-міністр.
«Розуміємо, що громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує», — підкреслив Денис Шмигаль.
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Прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам, завдяки яким Україна може повною мірою та вчасно фінансувати всі критичні видатки бюджету, а також українському бізнесу та всім платникам податків. Адже всі кошти, сплачені в бюджет, спрямовуються на армію та безпеку.

Меценатські пенсії: що це та як отримати

За матеріалами:
Finance.ua
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