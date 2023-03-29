Названо середній розмір пенсії в результаті індексації — Finance.ua

Названо середній розмір пенсії в результаті індексації Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Попри складну економічну ситуацію, Уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Станом на сьогодні всі пенсії за березень повністю виплачені.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«За результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень», — зауважив Прем’єр-міністр.

Уряд також провів підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Як зазначив Денис Шмигаль, середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень.

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У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців. Додаткові доплати за віком, введення яких свого часу ініціював Президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними, запевнив Прем’єр-міністр.

«Розуміємо, що громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам, завдяки яким Україна може повною мірою та вчасно фінансувати всі критичні видатки бюджету, а також українському бізнесу та всім платникам податків. Адже всі кошти, сплачені в бюджет, спрямовуються на армію та безпеку.

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