Названо середній розмір пенсії в результаті індексації — Finance.ua

Названо середній розмір пенсії в результаті індексації
Попри складну економічну ситуацію, Уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Станом на сьогодні всі пенсії за березень повністю виплачені.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«За результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень», — зауважив Прем’єр-міністр.
Уряд також провів підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Як зазначив Денис Шмигаль, середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень.
У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців. Додаткові доплати за віком, введення яких свого часу ініціював Президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними, запевнив Прем’єр-міністр.
«Розуміємо, що громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує», — підкреслив Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам, завдяки яким Україна може повною мірою та вчасно фінансувати всі критичні видатки бюджету, а також українському бізнесу та всім платникам податків. Адже всі кошти, сплачені в бюджет, спрямовуються на армію та безпеку.
Меценатські пенсії: що це та як отримати
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