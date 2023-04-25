Середня пенсія в Україні перевищила 5000 гривень, — Мінсоцполітики — Finance.ua

Середня пенсія в Україні перевищила 5000 гривень, — Мінсоцполітики Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Внаслідок березневої індексації пенсій виплати пенсіонерам в Україні зросли на 400-600 гривень, а розмір середньої пенсії досяг 5300 гривень.

Про це повідомила міністр соцполітики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

«З огляду на березневе підвищення пенсії для всіх пенсіонерів на 19,7%, середню пенсію ми зараз маємо 5300 грн. І здебільшого для переважної більшості пенсіонерів збільшення було від 400 до 600 грн», — сказала вона.

Жолнович додала, що всім пенсіонерам, які отримують високі пенсії, додали до виплати щонайменше 100 гривень.

Міністр соцполітики також розповіла про пенсійну реформу, зазначивши, що запровадження накопичувальної системи необхідне, адже кількість осіб пенсійного віку постійно збільшується. Громадяни хочуть мати рахунки, самі оперувати вкладами, що вносяться.

Довідка Finance.ua:

У травні 2023 року близько 600 тисяч пенсіонерів отримають додаткову надбавку у 624 гривні. Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Гроші отримають ті українці, які вийшли на пенсію за віком, але працюють та отримують страховий стаж.

Хвиля За матеріалами:

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