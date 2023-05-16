У Мінфіні розповіли, чому відбудова не стартує одразу після отримання коштів від партнерів — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, чому відбудова не стартує одразу після отримання коштів від партнерів Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

У Мінфіні розповіли, чому відбудова не стартує одразу після отримання коштів від партнерів

Навіть за наявності коштів на відбудову України від міжнародних партнерів будівництво не почнеться одразу через складні процеси проектування.

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Forbes , в бюджеті вже наявні 3,3 млрд дол. на відбудову, залишається залучити 10,8 млрд дол., які у Мінфіні розраховують отримати від партнерів.

«Але тут я хотів би зазначити, що навіть якщо ці кошти, умовно, завтра з’являться і ми не зможемо їх швидко використати, мене запитають як міністра фінансів, чому у нас гроші лежать на рахунках і не рухаються. Ці кошти не дають на будь-які цілі. Під кожним з п’яти визначених пріоритетів на відновлення мають бути чіткі проекти», — сказав Марченко.

Він пояснив, що цикл проектів досить складний та довготривалий та включає передпроектні роботи, технічне завдання та техніко-економічне обґрунтування (ТЕО). За словами міністра, тільки закупівлі ТЕО можуть займати до 60 днів, сама підготовка обґрунтування — до півроку, далі - проектування.

«Тому не варто формувати очікування, що нам дають гроші і ми тут одразу будуємо. Так не буває. По нових проектах починаючи від ідеї до здачі об'єкта може пройти 44 місяці. Якщо спрощена процедура — це 30 місяців. Якщо капітальний ремонт — до двох років. Поточний ремонт — в межах року. Тому я б сфокусувався зараз на підготовці техніко-економічних обґрунтувань проектів, щоби потім під них шукати конкретних донорів, які готові будуть це профінансувати. Максимум, що можемо швидко побудувати, — це інфраструктура», — сказав Марченко.

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Також він розповів, що партнери надають допомогу в натуральному вигляді - це, умовно, генератори чи трансформатори для сектору енергетики. Для відновлення це може бути техніка, матеріали, обладнання. Схожий принцип діє, коли уряд США закуповує і передає військову допомогу.

«Те саме робить і уряд Японії. По інших країнах, якщо кошти йтимуть через механізми, створені Світовим банком, це мають бути проекти. Вже визначено три ключові напрямки. Repower, Relink, Hope і Heal: енергетика, транспортна логістика, охорона здоров’я і реабілітація», — додав очільник Мінфіну.

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УНІАН За матеріалами:

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