Україна готує стратегію повернення громадян з-за кордону Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності працює над Стратегією повернення українців з-за кордону.

Про це повідомив міністр Денис Улютін у подкасті «Діалоги» на YouTube-каналі Центру соціальних змін і поведінкової економіки, передає «Інтерфакс-Україна».

Добровільне повернення

Міністр наголосив, що примусово повернути громадян не можна, а процес має базуватися на їхньому бажанні.

«Добровільне повернення має відбуватися на певних їхніх побажаннях. Цю частину з нашого боку потрібно добре пропрацювати. Ми зараз над цим працюємо — саме над Стратегією повернення», — сказав Улютін.

Він також розраховує, що документ буде підготовлено ще в поточному році.

ЄС готує правила завершення тимчасового захисту

Нагадаємо, Євросоюз готує правила завершення періоду дії тимчасового захисту для громадян України. Рекомендації щодо поетапного переходу до легального проживання або повернення додому були оприлюднені Радою ЄС. Тимчасовий захист для українців у країнах ЄС діє до 4 березня 2027 року.

Держави-члени повинні будуть пропонувати українцям національні дозволи на проживання — зокрема на підставі роботи, навчання, освіти або сімейних обставин, якщо виконуються необхідні умови. Також країни ЄС повинні забезпечити доступ українців до інформації про можливості отримати інший статус проживання, наслідки такого переходу для їхніх прав та умови повернення в Україну.

Заступниця міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська заявляла , що будь-які рішення щодо завершення тимчасового захисту для українців в Європейському Союзі мають ухвалюватися з урахуванням безпекових умов в Україні.

За перші 6 місяців роки громадяни України подали майже 16 тисяч заяв на отримання притулку в країнах ЄС. Це на 29% більше, ніж торік. ТОП-5 країн, які отримали найбільше заяв:

Франція — 78 тис.;

Іспанія — 77 тис.;

Німеччина — 70 тис.;

Італія — 64 тис.;

Греція — 27 тис.

