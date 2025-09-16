ЄС затвердив рекомендації щодо поступового повернення українців додому Сьогодні 15:06 — Особисті фінанси

ЄС затвердив рекомендації щодо поступового повернення українців додому

Рада ЄС погодила єдиний підхід допомоги українським біженцям у поверненні додому, коли війна закінчиться. Документ також передбачає поступовий перехід для тих, хто має право: на інші статуси проживання.

Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

«Потрібно заздалегідь готуватися до моменту, коли українці зможуть повернутися додому й долучитися до відбудови країни. Важливо, щоб повернення відбувалося поступово та з акцентом на сталу реінтеграцію», — заявив міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дюбвад Бек.

Перехід до інших статусів проживання

Держави-члени мають пропонувати українцям національні дозволи на проживання — зокрема на підставі роботи, навчання, освіти або сімейних обставин, якщо виконуються необхідні умови.

Особи під тимчасовим захистом також можуть претендувати на статуси за законодавством ЄС, наприклад для висококваліфікованого працевлаштування. Водночас неможливо одночасно мати кілька статусів, включно з тимчасовим захистом.

Підтримка реінтеграції та добровільне повернення

Чимало українців, які виїхали від війни, потребують допомоги для повернення додому та адаптації. Країни ЄС можуть підтримати їх, дозволяючи ознайомчі поїздки в Україну. Умови таких поїздок мають бути узгоджені між державами-членами.

Також передбачено створення програм добровільного повернення на певний період. Їхні умови слід координувати з українською владою та іншими країнами ЄС. Люди, які беруть участь у цих програмах, зберігатимуть права тимчасового захисту на житло, медичну допомогу та освіту.

Інформація для переміщених осіб

Країни ЄС повинні забезпечити доступ українців до інформації про можливості отримати інший статус проживання, наслідки такого переходу для їхніх прав та умови повернення в Україну.

Особливу увагу пропонують приділити інформаційним кампаніям про програми добровільного повернення. Для цього держави можуть створювати так звані Unity Hubs, які фінансуватимуться з програм ЄС. Вони стануть контактними центрами для українців, допомагатимуть із документами, а також надаватимуть консультації щодо працевлаштування в Україні та країнах перебування.



з березня 2022 року ЄС запропонував безпеку та притулок понад 4 мільйонам переміщених українців. Переміщені особи з України, які не можуть повернутися додому через агресію росії, користуватимуться тимчасовим захистом у ЄС до 4 березня 2027 року.

