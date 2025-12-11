ДПС стягнула 29,7 млн грн податкового боргу з комунальних підприємств Сьогодні 16:21 — Казна та Політика

ДПС стягнула 29,7 млн грн податкового боргу з комунальних підприємств

За 3 місяці з моменту старту роботи системи автоматичного списання податкового боргу вже стягнуто 29,7 млн грн з комунальних підприємств.

Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

«Податковий борг на сьогодні мають понад 2,7 тисячі комунальних підприємств. Загальна сума — понад 5 млрд грн, з неї понад 4,1 млрд саме заборгованість перед державним бюджетом. І левова частка — самостійно ними задекларований борг до сплати. До цього питання підходимо зважено, виключно в рамках законодавства», — наголосила Леся Карнаух.

За її словами, наразі працюють спільні робочі групи, проводиться ідентифікація боржників, аналізуються причини виникнення боргів, застосовуються законні механізми погашення заборгованості.

Як зросли надходження

Вона також відзначила, що порівняно з минулим роком надходження до місцевих бюджетів зросли більше майже на 14%. В умовах війни для кожної громади стабільність доходів — одне з ключових завдань. І ДПС завжди готова надавати максимальну допомогу для якісного адміністрування податків.

Раніше в ДПС повідомили , що у листопаді 2025 року платники податків сформували 857 млн фіскальних чеків. Це на 76,8 млн більше, ніж у листопаді 2024 року, або +10%.

Середньодобова кількість фіскальних чеків за цей період також зросла на 2,6 млн штук — з 26 млн до 28,6 млн.

