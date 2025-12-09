Прозорих розрахунків стало більше: 857 млн чеків у листопаді — ДПС
У листопаді 2025 року платники податків сформували 857 млн фіскальних чеків. Це на 76,8 млн більше, ніж у листопаді 2024 року, або +10%.
Про це повідомила ДПС.
Середньодобова кількість фіскальних чеків за цей період також зросла на 2,6 млн штук — з 26 млн до 28,6 млн.
Виторги у листопаді 2025 року також продемонстрували позитивну динаміку. Порівняно із листопадом минулого року вони зросли на 88,6 млрд грн — з 415,9 млрд грн до 504,5 млрд грн.
Середньодобовий виторг підвищився з 13,9 млрд грн до 16,8 млрд грн, тобто на 2,9 млрд грн.
Така динаміка свідчить, що все більше суб’єктів господарювання проводять операції у правовому полі та оформлюють продажі через фіскальні чеки.
Що це означає для держави і бізнесу
- Більше прозорості та довіри: бізнес працює відкрито, а покупці отримують захист та гарантії.
- Менше ризиків і перевірок: чесні підприємці потрапляють у найнижчу групу ризику та працюють спокійно.
- Справедлива конкуренція: зменшення тіньового сегменту вирівнює правила роботи для всіх.
- Економічна стійкість: легальний обіг товарів формує основу для відновлення та зростання.
- Стабільні надходження до бюджету: кожен чек — це підтримка армії та економіки у воєнний час.
Поділитися новиною
Також за темою
Прозорих розрахунків стало більше: 857 млн чеків у листопаді — ДПС
Рада ЄС затвердила програму на €300 мільйонів для українського ВПК
Винагороди викривачам корупції: Кабмін хоче запровадити нову процедуру
З початку року великі платники сплатили 123,4 млрд грн ПДВ
Україна імплементує досвід НАТО та ЄС в управлінні оборонними ресурсами: підписано закон
Уряд готує комплексну пенсійну реформу в Україні: нові вимоги МВФ