Прозорих розрахунків стало більше: 857 млн чеків у листопаді — ДПС

Казна та Політика
17
У листопаді 2025 року платники податків сформували 857 млн фіскальних чеків. Це на 76,8 млн більше, ніж у листопаді 2024 року, або +10%.
Про це повідомила ДПС.
Середньодобова кількість фіскальних чеків за цей період також зросла на 2,6 млн штук — з 26 млн до 28,6 млн.
Виторги у листопаді 2025 року також продемонстрували позитивну динаміку. Порівняно із листопадом минулого року вони зросли на 88,6 млрд грн — з 415,9 млрд грн до 504,5 млрд грн.
Середньодобовий виторг підвищився з 13,9 млрд грн до 16,8 млрд грн, тобто на 2,9 млрд грн.
Така динаміка свідчить, що все більше суб’єктів господарювання проводять операції у правовому полі та оформлюють продажі через фіскальні чеки.

Що це означає для держави і бізнесу

  • Більше прозорості та довіри: бізнес працює відкрито, а покупці отримують захист та гарантії.
  • Менше ризиків і перевірок: чесні підприємці потрапляють у найнижчу групу ризику та працюють спокійно.
  • Справедлива конкуренція: зменшення тіньового сегменту вирівнює правила роботи для всіх.
  • Економічна стійкість: легальний обіг товарів формує основу для відновлення та зростання.
  • Стабільні надходження до бюджету: кожен чек — це підтримка армії та економіки у воєнний час.
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
