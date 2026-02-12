Мінфін провів успішний аукціон з обміну ОВДП на 10 млрд грн Сьогодні 12:12 — Казна та Політика

ОВДП на 10 млрд гривень

Мінфін провів успішний аукціон із обміну ОВДП: задоволено заявок на 10 млрд гривень.

Інвестори обміняли облігації з погашенням 11 березня 2026 року на нові — з терміном обігу до 7 березня 2029 року.

Середньозважена дохідність — 16,79%.

⇄ Switch-аукціони — інструмент, який дозволяє:︎

зменшити короткострокове навантаження на бюджет;

︎ зробити графік погашень більш збалансованими;

︎ підвищити передбачуваність та стійкість державних фінансів.

Що це дає

Вони сприяють розвитку внутрішнього ринку державних запозичень і зміцнюють довіру інвесторів до державних цінних паперів України.

