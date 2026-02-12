0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінфін провів успішний аукціон з обміну ОВДП на 10 млрд грн

Казна та Політика
78
ОВДП на 10 млрд гривень
ОВДП на 10 млрд гривень
Мінфін провів успішний аукціон із обміну ОВДП: задоволено заявок на 10 млрд гривень.
Інвестори обміняли облігації з погашенням 11 березня 2026 року на нові — з терміном обігу до 7 березня 2029 року.
Середньозважена дохідність — 16,79%.
⇄ Switch-аукціони — інструмент, який дозволяє:︎
  • зменшити короткострокове навантаження на бюджет;
  • ︎ зробити графік погашень більш збалансованими;
  • ︎ підвищити передбачуваність та стійкість державних фінансів.

Що це дає

Вони сприяють розвитку внутрішнього ринку державних запозичень і зміцнюють довіру інвесторів до державних цінних паперів України.
Нагадаємо, сьогодні «зайти» в ОВДП можна або через цифрову «вітрину» застосунку «Дія», або напряму через банки й брокерів. Обидва шляхи мають сенс, але дають різний досвід і різний рівень контролю. Деталі читайте в нашій статті:

Купівля ОВДП через «Дію» або банк: що вигідніше?

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems