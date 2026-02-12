Мінфін провів успішний аукціон з обміну ОВДП на 10 млрд грн
Мінфін провів успішний аукціон із обміну ОВДП: задоволено заявок на 10 млрд гривень.
Інвестори обміняли облігації з погашенням 11 березня 2026 року на нові — з терміном обігу до 7 березня 2029 року.
Середньозважена дохідність — 16,79%.
⇄ Switch-аукціони — інструмент, який дозволяє:︎
- зменшити короткострокове навантаження на бюджет;
- ︎ зробити графік погашень більш збалансованими;
- ︎ підвищити передбачуваність та стійкість державних фінансів.
Що це дає
Вони сприяють розвитку внутрішнього ринку державних запозичень і зміцнюють довіру інвесторів до державних цінних паперів України.
