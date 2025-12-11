Зеленський підписав держбюджет на 2026 рік
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2026 рік.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Основні показники бюджету
Доходи держбюджету у 2026 році становитимуть 2,918 трлн грн. Це більше на 415,3 млрд грн, ніж у 2025 році. Видатки зростуть до 4,837 трлн грн, що більше на 134,5 млрд грн.
Такі показники формують дефіцит приблизно 1,9 трлн грн. Це близько 18,5% ВВП. Потреба у зовнішньому фінансуванні оцінюється у 2 трлн 79 млрд грн. Внутрішні запозичення мають забезпечити ще близько 430 млрд грн.
Мінімальна зарплата у 2026 році зросте від 8 тис. грн до 8647 грн. Загальний прожитковий мінімум зросте від 2920 грн до 3209 грн. Прожитковий мінімум для працездатних осіб підвищать від 3028 грн до 3328 грн, а для осіб, які втратили працездатність, від 2361 грн до 2595 грн.
У держбюджеті на 2026 рік вперше закладено не лише середньорічний курс долара США на рівні 45,7 грн за долар, а й середньорічний курс євро на рівні 49,40 грн за євро.
Основні напрями фінансування
Оборона. На оборонні видатки заплановано 2,8 трлн грн. Це майже 60% усіх витрат. Фінансування охоплює грошове забезпечення військових, закупівлю озброєння та техніки. Уперше передбачено 1 млрд грн на облаштування укриттів у дитячих садках.
Освіта. Сфера освіти отримає 273,9 млрд грн. Кошти підуть на підвищення зарплат педагогам, стипендії, підручники і шкільне харчування.
Соціальний захист. На соціальні програми закладено 468,5 млрд грн. У цю суму входять виплати при народженні дитини, допомога з догляду за дитиною, пенсії, підтримка ВПО у розмірі 72,6 млрд грн і субсидії. Окремо передбачено 1,4 млрд грн на нову програму підтримки ВПО з тимчасово окупованих територій.
Підтримка ветеранів. Підтримка ветеранів у 2026 році становитиме 19 млрд грн. Фінансування охоплює забезпечення житлом, програми супроводу та розвиток ветеранських просторів.
Медицина. На сферу охорони здоров’я виділено 258,6 млрд грн. У бюджеті заплановано програму медичних гарантій, забезпечення лікарськими засобами, програму чекапу 40 плюс і фінансування інвестиційних проєктів у медицині.
Бізнес і економіка. На підтримку бізнесу та економічних програм передбачено 52 млрд грн. Йдеться про програму 5 7 9%, грантові програми, розвиток індустріальних парків і програму єОселя.
Аграрний сектор. На аграрний сектор закладено понад 14 млрд грн. Кошти спрямують на підтримку фермерських господарств та гуманітарне розмінування аграрних територій.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила бюджет на 2026 рік 3 грудня. У другому читанні документ підтримали 257 народних депутатів. Які наслідки матиме ухвалений документ для громадян України у 2026 році, Finance.ua розповідав у статті за посиланням.
Поділитися новиною
Також за темою
Зеленський підписав держбюджет на 2026 рік
З початку 2025 року Україна імпортувала товарів на $75,4 млрд
Економіка України показала зростання за 3 квартал 2025 року (інфографіка)
Україна вже залучила €1,3 мільярда для екстрених закупівель газу — Міненерго
Стало відомо, коли планують завершити попередній ремонт арки над ЧАЕС
Рахункова палата проаналізувала місцеві бюджети — які проблеми виявили