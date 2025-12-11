Зеленський підписав держбюджет на 2026 рік Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Зеленський підписав держбюджет на 2026 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2026 рік.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Основні показники бюджету

Доходи держбюджету у 2026 році становитимуть 2,918 трлн грн. Це більше на 415,3 млрд грн, ніж у 2025 році. Видатки зростуть до 4,837 трлн грн, що більше на 134,5 млрд грн.

Такі показники формують дефіцит приблизно 1,9 трлн грн. Це близько 18,5% ВВП. Потреба у зовнішньому фінансуванні оцінюється у 2 трлн 79 млрд грн. Внутрішні запозичення мають забезпечити ще близько 430 млрд грн.

Мінімальна зарплата у 2026 році зросте від 8 тис. грн до 8647 грн. Загальний прожитковий мінімум зросте від 2920 грн до 3209 грн. Прожитковий мінімум для працездатних осіб підвищать від 3028 грн до 3328 грн, а для осіб, які втратили працездатність, від 2361 грн до 2595 грн.

середньорічний курс долара США на рівні 45,7 грн за долар, а й середньорічний курс євро на рівні 49,40 грн за євро. У держбюджеті на 2026 рік вперше закладено не лишена рівні 45,7 грн за долар, а йна рівні 49,40 грн за євро.

Основні напрями фінансування

Оборона. На оборонні видатки заплановано 2,8 трлн грн. Це майже 60% усіх витрат. Фінансування охоплює грошове забезпечення військових, закупівлю озброєння та техніки. Уперше передбачено 1 млрд грн на облаштування укриттів у дитячих садках.

Освіта. Сфера освіти отримає 273,9 млрд грн. Кошти підуть на підвищення зарплат педагогам, стипендії, підручники і шкільне харчування.

Соціальний захист. На соціальні програми закладено 468,5 млрд грн. У цю суму входять виплати при народженні дитини, допомога з догляду за дитиною, пенсії, підтримка ВПО у розмірі 72,6 млрд грн і субсидії. Окремо передбачено 1,4 млрд грн на нову програму підтримки ВПО з тимчасово окупованих територій.

Підтримка ветеранів. Підтримка ветеранів у 2026 році становитиме 19 млрд грн. Фінансування охоплює забезпечення житлом, програми супроводу та розвиток ветеранських просторів.

Медицина. На сферу охорони здоров’я виділено 258,6 млрд грн. У бюджеті заплановано програму медичних гарантій, забезпечення лікарськими засобами, програму чекапу 40 плюс і фінансування інвестиційних проєктів у медицині.

Бізнес і економіка. На підтримку бізнесу та економічних програм передбачено 52 млрд грн. Йдеться про програму 5 7 9%, грантові програми, розвиток індустріальних парків і програму єОселя.

Аграрний сектор. На аграрний сектор закладено понад 14 млрд грн. Кошти спрямують на підтримку фермерських господарств та гуманітарне розмінування аграрних територій.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила бюджет на 2026 рік 3 грудня. У другому читанні документ підтримали 257 народних депутатів. Які наслідки матиме ухвалений документ для громадян України у 2026 році, Finance.ua розповідав у статті за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.