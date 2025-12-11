0 800 307 555
Економіка України показала зростання за 3 квартал 2025 року (інфографіка)

Казна та Політика
36
Економіка України показала зростання за 3 квартал 2025 року (інфографіка)
Економіка України показала зростання за 3 квартал 2025 року (інфографіка)
Як повідомляє Державна служба статистики, попередня оцінка ВВП України за ІІІ квартал 2025 року показує зростання на 0,8% порівняно з попереднім кварталом та на 2,1% у річному вимірі.
У 3 кварталі 2025 р. реальний ВВП зріс на:
  • +0,8% за попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору);
  • +2,1% — у річному вимірі (відносно ІІІ кварталу 2024р.).
Дані — попередньої оцінки ВВП за ІІІ квартал 2025 р.
Економіка України показала зростання за 3 квартал 2025 року (інфографіка)
За даними Держстату, у ІІ кварталі 2025 року реальний ВВП порівняно з попереднім кварталом зріс на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору) та на 0,8% - у річному вимірі (проти ІI кварталу 2024 року).
Нагадаємо, на початку грудня Україна запропонувала власникам ВВП-варантів на номінальну суму $2,591 млрд обміняти їх із коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України С з погашенням у 2030−2032 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду до 7%. У наступні дні спецкомітет власників ВВП-варантів підтримав цю пропозицію, погодившись на умову щодо відновлення збитків.
Україна та члени Спеціального комітету досягли згоди щодо умов Пропозиції (щодо обміну) та умов Нових цінних паперів, а Спеціальний комітет підтвердив свою підтримку умов зміненого та переглянутої Пропозиції.
За матеріалами:
Finance.ua
