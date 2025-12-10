Стало відомо, коли планують завершити попередній ремонт арки над ЧАЕС Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Стало відомо, коли планують завершити попередній ремонт арки над ЧАЕС

Першочергові роботи з відновлення пошкодженого російським дроном конфайнмента на Чорнобильській АЕС мають завершитися до кінця 2026 року.

Про це повідомив заступник технічного директора з інфраструктури ДСП «ЧАЕС» Сергій Кондратенко в коментарі DW.

За його словами, Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку уклали грантову угоду, відповідно до якої міжнародні партнери фінансують відновлення Арки Нового безпечного конфайнмента після атаки російського дрона в лютому 2025 року.

У межах угоди ЄБРР залучив експертів французьких компаній Bouygues Travaux Publics та VINCI Construction Grands Projets — учасників консорціуму Novarka. Їм доручено комплексне дослідження технічного стану конструкцій і технологічних систем Арки.

Конфайнмент втратив проєктні функції після атаки

«Їхнє завдання — виконати оцінку варіантів відновлення проєктного функціоналу, модифікації з урахуванням фінансових витрат. Тобто визначити варіант, який дозволить Арці набути припустимого рівня безпеки», — пояснив Кондратенко.

Він зазначив, що місія МАГАТЕ, яка наприкінці листопада відвідала ЧАЕС, засвідчила, що новий безпечний конфайнмент над четвертим енергоблоком тимчасово втратив свої проєктні функції після влучання російського дрона.

Кондратенко зазначив, що внаслідок пожежі в результаті влучання дрона згоріла гідроізоляція та пошкоджено мембрану, яка забезпечувала герметичність зовнішньої обшивки арки. Для гасіння пожежі працівники ДСНС додатково зробили у зовнішній обшивці конфайнменту 130 отворів загальною площею приблизно 130 м², через які в середину конфайнменту потрапляє волога на несучі металоконструкції, що може призвести до їх корозії.

Радіаційна обстановка на ЧАЕС у нормі

Попри всі проблеми, заступник технічного директора з інфраструктури ДСП ЧАЕС запевняє, що радіаційна обстановка залишається стабільною.

Кондратенко пояснює, що Державна інспекція ядерного регулювання України заборонила виконувати планові роботи, внаслідок яких можуть утворитися радіаційно небезпечні пилові хмари.

«Можна сказати, що ситуація зараз стабільна, за винятком того, що атмосферні опади потрапляють всередину нового безпечного конфайнменту», — додав він.

Сергій Кондратенко зазначив, що роботи з демонтажу конструкцій старого саркофагу, який накрили новим безпечним конфайнментом, відтерміновуються, допоки не буде відновлено герметичність конфайнменту.

«На невідкладний демонтаж нестабільних конструкцій старого саркофагу з закупівлею обладнання потрібно не менше восьми років. Але починати можна тільки тоді, коли досягнемо певних проєктних властивостей арки: відновимо розрідження, вологість у кільцевому просторі», — пояснив Кондратенко.

Нагадаємо, 5 грудня Міжнародне агентство з атомної енергії оприлюднило результати всебічної оцінки саркофага ЧАЕС, який було пошкоджено в лютому цього року через атаку російського дрона.

Deutsche Welle За матеріалами:

