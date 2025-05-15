Мінфін назвав вартість ремонту арки ЧАЕС — Finance.ua

Мінфін назвав вартість ремонту арки ЧАЕС Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Мінфін назвав вартість ремонту арки ЧАЕС

Відновлення захисного укриття над енергоблоком № 4 Чорнобильської АЕС, пошкодженого 14 лютого внаслідок російського обстрілу, може коштувати понад 100 млн євро.

Про це повідомило Міністерство фінансів після засідання асамблеї донорів Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, створеного Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«Зважаючи на масштаби пошкоджень нового укриття над четвертим енергоблоком, очікується, що вартість відновлення буде суттєвою і значно перевищить наразі доступні ресурси. Загальні витрати на повне відновлення Нового безпечного конфайнменту можуть перевищити 100 млн євро», — розповіли в міністерстві.

Наразі ЄБРР працює з ЧАЕС, українськими експертами та французькою компанією Bouygues, залученою до початкового будівництва нового захисного укриття, щоб оцінити повну міру пошкоджень укриття та розробити варіанти для довгострокового відновлення. Для підтримки цих заходів, планується виділити 5 млн євро з наявних ресурсів Чорнобильського фонду ЄБРР.

На сьогодні на рахунку Фонду знаходиться понад 19 млн євро. Загалом за час роботи Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля було залучено понад 26 млн євро.

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Під час засідання представники уряду Франції оголосили про внесок на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР у розмірі 10 млн євро.

Нагадаємо, за даними The Guardian, ремонт пошкодженої внаслідок атаки російського дрона захисної споруди (арки), яка накриває зруйнований енергоблок № 4 Чорнобильської АЕС, коштуватиме щонайменше 25 млн євро.

За словами американського інженера Еріка Шмімана, повний ремонт коштуватиме щонайменше десятки мільйонів доларів, а може й зрости до сотень мільйонів. Як повідомили The Guardian джерела, знайомі з оцінкою вартості ремонту, думка Шмімана звучить правдоподібно.

Економічна Правда За матеріалами:

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