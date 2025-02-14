Україна відновить пошкоджений саркофаг ЧАЕС після удару рф — Шмигаль Сьогодні 18:13

Україна відновить пошкоджений саркофаг ЧАЕС після удару рф — Шмигаль

Україна розпочала консультації з міжнародними партнерами щодо відновлення саркофага Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським ударним дроном. Радіаційний фон залишається у межах норми, а ремонтні роботи обіцяють провести у найкоротші терміни.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Здійснюємо постійний моніторинг. Всі служби працюють на місці. Проводимо необхідні консультації з партнерами. Будемо швидко все відновлювати. Європа та світ мають дати спільну відповідь на цю загрозу. Маємо спільно працювати над тим, аби зупинити агресора», — сказав Шмигаль.

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Він підкреслив, що це черговий випадок, коли росія своїми діями ставить під загрозу ядерну безпеку.

Раніше Шмигаль закликав до санкцій проти ядерної галузі рф після цього удару. За його словами, ворог розуміє лише силу.

«Закликаємо партнерів запровадити рішучі санкції проти росії, зокрема її ядерної галузі. Маємо максимально послабити агресора», — сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття четвертого енергоблока ЧАЕС . За попередніми оцінками, пошкодження суттєві, але не призвели до підвищення рівня радіації. Президент Володимир Зеленський заявив, що удар був навмисним, а БПЛА летів на висоті 85 метрів, щоб уникнути виявлення радарами.

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