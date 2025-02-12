Зеленський підтримав рішення Ради про добудову ХАЕС: це більш ніж 2 ГВт електрики для України — Finance.ua
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Зеленський підтримав рішення Ради про добудову ХАЕС: це більш ніж 2 ГВт електрики для України

Енергетика
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Зеленський підтримав рішення Ради про добудову ХАЕС: це більш ніж 2 ГВт електрики для України
Зеленський підтримав рішення Ради про добудову ХАЕС: це більш ніж 2 ГВт електрики для України
Президент Володимир Зеленський зазначив, що добудова двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС дозволить Україні пройти зиму без імпорту електрики, не підвищувати тарифи та буде важливою для спільних проєктів із партнерами, зокрема зі США, у сфері видобутку ресурсів.
Про це він повідомив під час свого вечірнього відеозвернення.
«Важливий день, Верховна Рада України зробила суттєвий крок. Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики для України», — зазначив Зеленський.
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Нові енергоблоки дозволять Україні обходитися без імпорту електрики навіть взимку, що також допоможе утримати ціни для населення на стабільному рівні, підкреслив він.
Щодо економічних проєктів із партнерами, зокрема зі США та Трампом, що стосуються видобутку та переробки ресурсів, тепер можна говорити з більшим оптимізмом, адже в майбутньому країна отримає суттєве додаткове джерело електричної енергії.
«Промислове зростання та розвиток будь-якої економіки мають базуватися в сучасному світі на розвитку енергетичних джерел. Саме це й робимо», — наголосив Зеленський.
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Він переконаний, що критикують виділення коштів на добудову Хмельницької АЕС ті, для кого «дешева енергія в Україні є невигідною», адже вони «заповнюють свої кишені або кишені тих, від кого залежать», завдяки енергії, що коштує дорожче за атомну.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС.
Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС «Белене» більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.
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Болгарія має намір продати це обладнання Україні. Переговори з цього питання тривають вже майже два роки, а парламент Болгарії зобов’язав уряд укласти угоду на суму не менше 600 мільйонів євро, саме за стільки обладнання було придбано у російської компанії.
Реактори, оснащені обладнанням російського виробництва, повинні бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках Хмельницької АЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але неодноразово припинялося і досі не завершено.
За матеріалами:
Діло
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