«Гігават Зеленського» збудований менш ніж наполовину: хто додав найбільше потужності — Finance.ua

«Гігават Зеленського» збудований менш ніж наполовину: хто додав найбільше потужності Сьогодні 11:10 — Енергетика

«Гігават Зеленського» збудований менш ніж наполовину: хто додав найбільше потужності

У кінці грудня з анонсованих президентом 1 ГВт нових маневрових електростанцій під’єднано близько 30%.

Про це повідомляє «Forbes Ukraine».

Газова генерація електроенергії в Україні у 2024 році не досягла запланованих масштабів. За оцінками голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса, було встановлено близько 300 МВт нових потужностей, але реально працюють лише 150 МВт.

Основні підключення:

50 МВт — газові установки Оператора ГТС;

28 МВт — американська газова турбіна «Енергоатома»;

22 МВт — невеликі установки (до 1 МВт), встановлені для потреб приватного бізнесу.

Частину проєктів не вдалося завершити через тривалі процеси узгодження, пошуку турбін, розробки проєктної документації, підключення та навчання персоналу, що, за словами дипломатки і керівниці проєкту з відновлення критичної інфраструктури ПРООН Олени Зеркаль, займає щонайменше рік.

Попри часткову реалізацію планів, поточний рік став поштовхом для розвитку галузі, вважає заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Жупанин. Завдяки активізації процесів у 2025 році планується підключення щонайменше 500 МВт нових газових потужностей.

За червень-листопад банки відкрили кредитні лінії на 8 млрд грн для підтримки генераційних проєктів, що відповідає додатковим 400 МВт потужностей.

Експерти зазначають, що створення розподіленої газової генерації хоч і не забезпечить повної енергетичної стабільності цієї зими, проте закладає основу для впевненого проходження наступних зим, зокрема 2025−2026 років.

Нагадаємо, з анонсованого «гігавата Зеленського» в Україні побудовано лише близько 60 МВт, розповідав раніше ексочільник «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Міністр енергетики Галущенко на початку вересня повідомив, що в Україні встановлено сотні МВт потужностей.

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