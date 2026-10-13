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Споживання електроенергії в Україні зросло на 4,1%: що слід зробити

Енергетика
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Споживання електроенергії в Україні зросло на 4,1%: що слід зробити
Споживання електроенергії в Україні зросло на 4,1%: що слід зробити
У вівторок, 13 жовтня, споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання. Водночас частині областей вимушено застосовуються заходи обмеження енергоспоживання.
Про це повідомляє «Укренерго».
Українцям рекомендують обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.
Внаслідок ворожих обстрілів у прифронтових та прикордонних з росією регіонах — на ранок є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів- йдеться в повідомленні «Укренерго».
13 жовтня станом на 09:30, споживання електрики було на 4,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок.
Причина змін — хмарна погода майже на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі
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Нагадаємо, у вівторок, 13 жовтня, у Києві запровадили індивідуальні графіки відключення світла.
Як повідомляє пресслужба компанії ДТЕК Київські електромережі, цукати свій будинок у списках груп не потрібно — кожна адреса має власний персональний графік. Перевірити його можна в офіційних сервісах ДТЕК Київські електромережі та у застосунку Київ Цифровий.

У кожного будинку свій графік

Індивідуальні графіки розраховуються окремо для кожного будинку. Навіть сусідні будівлі можуть мати різні періоди відключень через особливості схеми живлення та технічні можливості мережі. Тому для отримання актуальної інформації потрібно перевіряти графік саме за своєю адресою: назвою вулиці та номером будинку.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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