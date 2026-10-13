Споживання електроенергії в Україні зросло на 4,1%: що слід зробити

У вівторок, 13 жовтня, споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання. Водночас частині областей вимушено застосовуються заходи обмеження енергоспоживання.

Про це повідомляє «Укренерго».

Чому гроші витікають, мов пісок крізь пальці, навіть коли ви заробляєте більше? Пройдіть безкоштовний урок «Гроші у вашому житті» від Академії Мінфін та дізнайтесь, як упорядкувати хаос у щоденних витратах і примножувати зароблене.

Українцям рекомендують обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

Внаслідок ворожих обстрілів у прифронтових та прикордонних з росією регіонах — на ранок є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів- йдеться в повідомленні «Укренерго».

13 жовтня станом на 09:30, споживання електрики було на 4,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок.

Причина змін — хмарна погода майже на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі

Читайте також Черг більше не буде: у Києві запровадили індивідуальні графіки відключення світла

Нагадаємо, у вівторок, 13 жовтня, у Києві запровадили індивідуальні графіки відключення світла.

Як повідомляє пресслужба компанії ДТЕК Київські електромережі, цукати свій будинок у списках груп не потрібно — кожна адреса має власний персональний графік. Перевірити його можна в офіційних сервісах ДТЕК Київські електромережі та у застосунку Київ Цифровий.

У кожного будинку свій графік