«Енергетичне перемир’я» Трампа стосується виключно НПЗ: в Україні є один такий завод, який не працює

Дим від пожежі на нафтопереробному заводі в росії, Reuters

Президент США Дональд Трамп очікує, що Україна та росія спочатку домовляться про припинення атак на нафтопереробні заводи, а згодом перейдуть до обговорення зупинки ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Україна має лише один НПЗ, який неодноразово зазнавав російських атак і наразі не працює на повну потужність.

Про це повідомляє Axios із посиланням на представників Білого дому та української влади, передає Dilo.

На першому етапі пропонують припинити удари по НПЗ

За даними видання, оголошене Трампом «енергетичне перемир’я» фактично стосувалося можливої угоди про взаємне припинення атак на нафтопереробні заводи.

Представник Білого дому заявив, що в разі припинення ударів по НПЗ наступним кроком може стати домовленість про зупинку атак на електростанції та енергомережі. За його словами, росія поки не погодилася на жодні умови, однак у Кремлі «думають над цим».

Домовленість про взаємне припинення ударів нерівноцінна

Пропозиція «нафтопереробний завод в обмін на нафтопереробний завод», як її назвав чиновник, є нерівноцінною. Зі слів українського посадовця, Україна має лише один нафтопереробний завод, який росіяни вже неодноразово атакували і який не функціонує повною мірою. Йдеться про Кременчуцький нафтопереробний завод в Полтавській області.

Натомість у росії розгалужена мережа НПЗ.

«Ми імпортуємо дизель і бензин. Що нам потрібно, так це щоб росіяни припинили атакувати нашу електромережу», — пояснив співрозмовник видання.

Удари по російських НПЗ впливають на відносини Зеленського і Трампа

У Білому домі вважають, що українські атаки на російські нафтопереробні заводи більше шкодять відносинам президента України Володимира Зеленського з Трампом, ніж самій росії.

«Він відчуває, що Зеленський сприймає США як належне», — сказав представник адміністрації.

Видання додало, що за даними українських ЗМІ, через кілька годин після заяви Трампа росія завдала ударів по електростанціях в Україні.

В статті вказується, що на тлі кризи з Україною американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви, принаймні доти, доки не з’ясується, чи готові Україна та європейські країни погодитися на нову узгоджену пропозицію для путіна.

Раніше Finance.ua писав, що президент США Дональд Трамп заявив , що між Україною та рф почало діяти «енергетичне перемир’я». «Набирає чинності „енергетичне перемир’я“ у війні між росією та Україною. Обидві сторони дали на це згоду. Не порушуйте його», — написав він.