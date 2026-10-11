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Трамп оголосив енергетичне перемирʼя між Україною та рф (оновлено)

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та рф почало діяти «енергетичне перемир’я».
Про це він написав у Truth Social.
Трамп стверджує, що Україна та рф дали на це згоду.
«Відтепер набирає чинності „енергетичне перемир’я“ у війні між росією та Україною. Обидві сторони дали на це згоду. Не порушуйте його», — написав він.
Нещодавно Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну та ігноруванні вказівок не атакувати російські нафтопереробні заводи.

Реакція Зеленського

Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує припинення вогню. Водночас він зазначив, важливо, щоб в росії також підтримали це рішення.
«Щойно говорив з Марком Карні, Алексом Стуббом і Марком Рютте. І ми обговорили енергетичне припинення вогню, яке оголосив Президент Трамп. Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб в росії підтримали. Очікуємо на деталі від американської сторони. З нашого, українського боку завжди ПОВНА підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру. Дякую!» — йдеться у повідомленні.
Раніше Finance.ua писав, що Трамп 9 жовтня заявив, що росія за згодою США негайно поставить на глобальний ринок 300 тис. тонн дизельного пального й суттєво наростить обсяг його експорту надалі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Трамп
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