Трамп оголосив енергетичне перемирʼя між Україною та рф (оновлено)

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та рф почало діяти «енергетичне перемир’я».

Про це він написав у Truth Social.

Трамп стверджує, що Україна та рф дали на це згоду.

«Відтепер набирає чинності „енергетичне перемир’я“ у війні між росією та Україною. Обидві сторони дали на це згоду. Не порушуйте його», — написав він.

Нещодавно Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну та ігноруванні вказівок не атакувати російські нафтопереробні заводи.

Реакція Зеленського

Володимир Зеленський заявив , що Україна підтримує припинення вогню. Водночас він зазначив, важливо, щоб в росії також підтримали це рішення.

«Щойно говорив з Марком Карні, Алексом Стуббом і Марком Рютте. І ми обговорили енергетичне припинення вогню, яке оголосив Президент Трамп. Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб в росії підтримали. Очікуємо на деталі від американської сторони. З нашого, українського боку завжди ПОВНА підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру. Дякую!» — йдеться у повідомленні.