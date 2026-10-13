Черг більше не буде: у Києві запровадили індивідуальні графіки відключення світла

Шукати свій будинок у списках груп не потрібно

Через складну ситуацію в енергосистемі за командою НЕК Укренерго в Києві застосовують стабілізаційні відключення за індивідуальними графіками. Звичного розподілу на черги та підчерги у столиці більше немає.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК Київські електромережі.

«Шукати свій будинок у списках груп не потрібно — кожна адреса має власний персональний графік. Перевірити його можна в офіційних сервісах ДТЕК Київські електромережі та у застосунку Київ Цифровий», — сказано в повідомленні.

У кожного будинку свій графік

Індивідуальні графіки розраховуються окремо для кожного будинку. Навіть сусідні будівлі можуть мати різні періоди відключень через особливості схеми живлення та технічні можливості мережі.

Тому для отримання актуальної інформації потрібно перевіряти графік саме за своєю адресою: назвою вулиці та номером будинку.

Графік відключень може змінюватися

Індивідуальний графік — це орієнтир на добу. Проте ситуація в енергосистемі динамічна. Ворожі атаки, пошкодження інфраструктури, технічні аварії або нові команди НЕК Укренерго можуть змінювати обсяги обмежень. У таких випадках графік коригується протягом дня, а в разі критичного дефіциту можуть застосовуватися екстрені відключення.

Енергетики радять перевіряти перевіряти протягом дня актуальну інформацію за своєю адресою.

Де перевірити графік відключень у Києві

Дізнатися про заплановані відключення електроенергії можна кількома способами:

на сайті ДТЕК Київські електромережі;

у чат-ботах компанії в Telegram та Viber;

у застосунку Київ Цифровий.