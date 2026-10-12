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У трьох районах Києва, де найгірше з електропостачанням, розгортають пункти незламності

Енергетика
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У трьох районах Києва, де найгірше з електропостачанням, розгортають пункти незламності
У трьох районах Києва, де найгірше з електропостачанням, розгортають пункти незламності
В Оболонському, Подільському та Святошинському районах, де ситуація з енергозабезпеченням наразі найскладніша, розгортають пункти незламності.
Як повідомляє КМДА, відповідне доручення отримали очільники цих районів.
Нові пункти незламності мають обладнати всім необхідним, щоб мешканці могли зарядити мобільні телефони, павербанки та інші гаджети.
Варто додати, що через пошкодження енергетичного обладнання та високовольтних мереж, які передають електроенергію між регіонами, в енергосистемі виникли обмеження.
За даними «Укренерго», уранці 9 жовтня аварійні відключення запровадили в Києві та ще семи областях.
Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого російськими обстрілами, в частині областей сьогодні упродовж всієї доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2.5 черг) для всіх категорій споживачів.
У частині районів Києва та області наразі застосовуються аварійні відключення. Оголошені графіки погодинних відключень тут наразі не діють.
Повернути прогнозовані графіки знеструмлень енергетики обіцяють одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Додамо, що напередодні ввечері міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про атаку на один із важливих для Києва енергообʼєктів.
За матеріалами:
Finance.ua
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