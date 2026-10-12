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Сонячна електростанція для офісу: скільки коштує та як швидко окупиться

Енергетика
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Сонячні панелі
Сонячні панелі
Власна сонячна електростанція на даху офісу може покривати річні потреби будівлі в електроенергії, а вкладені кошти — окупитися за 4−5 років. Один із таких проєктів реалізували фахівці Yasno: для адміністративної будівлі з навчальним корпусом встановили СЕС потужністю 55,9 кВт за 1,2 млн грн.

Яку сонячну електростанцію встановили на даху офісу

Для адміністративної будівлі змонтували 86 фотоелектричних панелей потужністю 650 Вт кожна. Їхня сумарна потужність становить 55,9 кВт.
Станція також обладнана інвертором потужністю 50 кВт, системою моніторингу й управління та захисним обладнанням. Вироблена електроенергія надходить безпосередньо до внутрішньої мережі будівлі й використовується для її поточних потреб.
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За розрахунками, протягом року СЕС може виробити обсяг електроенергії, співставний із річним споживанням об’єкта.
Такий підхід може бути доцільним для різних типів комерційної нерухомості, зокрема офісів, адміністративних будівель і навчальних закладів зі значним споживанням електроенергії протягом дня.

Скільки коштує СЕС і коли вона окупиться

Загальна вартість реалізації проєкту становила 1,2 млн грн. Орієнтовний строк окупності сонячної електростанції — 4−5 років.
Економія виникає завдяки тому, що частину електроенергії, яку будівля раніше купувала з мережі, вона тепер виробляє самостійно. Після окупності станція продовжить генерувати електроенергію для потреб об’єкта та зменшувати обсяги її закупівлі.
«Для об’єктів комерційної нерухомості зі значним споживанням у денні години, зокрема адміністративних будівель, офісів і навчальних закладів, власна СЕС може стати одним із дієвих способів скоротити споживання електроенергії з мережі. Головне — правильно підібрати конфігурацію станції, тому для цього варто звернутися до фахівців. Такий підхід потребує аналізу профілю споживання та особливостей об’єкта, а також професійного проєктування енергосистеми», — сказав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.
Раніше ми повідомляли, що встановити сонячні панелі на балконі багатоповерхівки у 2026 році в більшості випадків можна без спеціального дозволу. Коли ж він знадобиться — розповіли тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Альтернативна енергетикаСонячна енергетика
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