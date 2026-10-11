Експерт радить водіям зробити запаси пального

Варто мати запас бензину, якщо він раптом почне зникати на АЗС, Фото: magnific

Через російські атаки на українському ринку палива можуть виникнути перебої з постачанням. Тому водіям вже зараз потрібно запастися додатковими об’ємами бензину.

Про це експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн сказав в етері «Вечір.Live».

Чому можуть виникнути проблеми з постачанням

Він відзначив, що паливна галузь знаходиться під прицілом росіян. За його оцінкою, знищено вже дуже багато інфраструктури. І хоча українська економіка та логістика адаптуються, і вже побудовано нову, логістично та географічно диверсифіковану систему, але її також можуть атакувати.

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«Паливо заводиться бензовозами та вагонами, а також йде по „трубі“, але система не є непохитною та куленепробивною. Ворог постійно шукає слабкі місця та, нажаль, їх знаходить. Зокрема, ускладнене, якщо ще не унеможливлене, морське постачання. Тому наслідком російських атак можуть стати логістичні розриви», — сказав він.

Який запас пального радить мати експерт

Експерт не виключив, що можуть виникати перебої з постачанням палива. Він прогнозує, що усунення наслідків російських атак може тривати 2−3 тижні. І саме на такі періоди він радить мати власний запас палива:

«Враховуючи, що у середньому водії споживають 100 літрів палива щомісяця, треба мати 50−70 літрів запасу. І якщо станеться щось подібне, то це убезпечить від того, що усі разом кинуться спустошувати заправки та влаштують там ажіотаж та паніку», — зазначив Куюн.

При цьому він повідомив, що постійно робить запас палива для автомобіля і порадив це робити усім автовласникам.

«Пальне не прокисне, його завжди можна використати. Тому гроші не пропадуть», — сказав він.