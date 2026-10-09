Від 12 до 20 годин без світла: експерти дали нові прогнози для Києва

Цієї зими в окремих регіонах України відключення електроенергії можуть тривати до 12−16 годин на добу, а за найгіршого сценарію — ще довше. Найбільші ризики експерти прогнозують для Києва та Одеси, а також східних, центральних і північних областей. Водночас загальна ситуація в енергосистемі залежатиме від інтенсивності російських атак, температури повітря та масштабів пошкоджень інфраструктури.

Про це розповіли енергетичні експерти, з якими поспілкувався УНІАН.

Де можливі найтриваліші відключення світла

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що Київ та Одеса опинилися в зоні значно вищих ризиків, ніж більшість інших регіонів. За його оцінкою, у столиці за певного розвитку подій електроенергії може не бути по 12−16 годин.

«Київ і Одеса — дуже складна окрема ситуація, набагато гірше, ніж в цілому по країні. Можливі сценарії, коли Київ, наприклад, буде в дуже складній ситуації — по 12−16 годин без електрики», — каже експерт.

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Водночас Харченко не прогнозує таких масштабних відключень по всій країні. Якщо росія не збільшить інтенсивність атак у кілька разів, у більшості областей перебої можуть бути коротшими.

«На мою думку, інша частина країни в доволі спокійній ситуації. Якщо черга-півтори діятиме, то це максимум. Тобто десь аварійні відключення будуть відбуватися, десь атаки будуть щось вибивати, але це будуть відновлювати», — зазначає Харченко.

Найгірший сценарій, за оцінкою фахівця, можливий, якщо температура від -10 до -15 °C триматиметься протягом місяця, а інтенсивність російських атак зросте вдвічі.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко також прогнозує тривалі перебої з електропостачанням. Найбільше, на його думку, можуть постраждати східні, центральні та північні області.

«Східні, центральні та північні регіони будуть під зоною величезних відключень — 6, 8, 10, 12 годин. Якщо удари будуть, то повториться ситуація у Києві — по 20 годин без світла», — говорить експерт.

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За словами Попенка, ближче до західного кордону ситуація з проходженням опалювального сезону може бути кращою. Це пов’язано, зокрема, з поширенішим використанням електричного опалення та особливостями місцевої інфраструктури.

«На Заході України ситуація буде кращою в контексті багатьох складових, в тому числі — електроенергія, водоканал, теплокомуненерго. Хоча не без відключень», — каже спеціаліст.

Від чого залежатиме ситуація взимку

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголошує, що перебої з електропостачанням залежатимуть від стану генерації та мереж, інтенсивності російських атак, ефективності роботи протиповітряної оборони й характеру пошкоджень енергетичних об’єктів.

За базовим прогнозом Омельченка, загалом ситуація цієї зими не має бути гіршою, ніж торік. Навіть у разі масованих атак дефіцит електроенергії в години пікового споживання може становити близько 4−5 ГВт. Для порівняння, минулої зими він сягав максимуму в 7 ГВт.

Найвразливішими експерт вважає Київ, Одесу та окремі великі промислові регіони. Для столиці ризики особливо зростуть, якщо російські війська одночасно атакуватимуть місцеві теплоелектростанції та високовольтні мережі, якими електроенергія надходить до Києва з об’єднаної енергосистеми України.