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Трамп нібито уклав угоду з путіним щодо дизпалива, бо Україна продовжила бити російських НПЗ — ЗМІ

Енергетика
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп дозволив кремлю поставки російського дизельного пального на американський і світовий ринки через те, що Володимир Зеленський відмовився припинити удари по НПЗ у росії.
Про це Axios розповів з посиланням на джерела.

Трамп вимагає припинити удари по НПЗ в односторонньому порядку

Джерела повідомили, що цими ударами Зеленський «підриває гарні стосунки, які вибудував із Трампом протягом останніх шести місяців».
Як стверджує джерело, Трамп хоче, щоб Україна в односторонньому порядку припинила атаки на російські нафтопереробні заводи, оскільки вони сприяють підвищенню цін на дизель.
Водночас Трамп не вважає, що атаки на НПЗ у рф рівноцінні російським ударам по українській енергетиці.
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Axios вказує на те, що напередодні спецпосланець Трампа Стів Віткофф розповів українській переговорній групі в Маямі, що Трамп вирішив «рухатися далі» після того, як Україна проігнорувала його прохання про удари по НПЗ.
Саме тому президент США ухвалив рішення скасувати санкції на експорт російського дизельного пального.
Ще одне українське джерело стверджує, що американські посланці під час розмови погрожували тим, що Трамп може припинити передавати Україні розвідувальні дані.
Також, за даними джерела, американська сторона вважає, що путін готовий до переговорів про завершення війни, попри атаки по Україні.
Раніше Finance.ua писав, що росія за згодою США негайно поставить на глобальний ринок 300 тис. тонн дизельного пального й суттєво наростить обсяг його експорту надалі.
На цю заяву зреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що подарунки путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу, росія «віддячить» за дизель подальшим терором та підлостями.
За матеріалами:
theБабель
ТрампСШАДизельПальне
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